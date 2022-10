Đức cách chức lãnh đạo an ninh mạng do nghi ngờ tiếp xúc tình báo Nga

(PLO)- Bộ Nội vụ Đức cách chức chủ tịch Văn phòng Liên bang về An ninh Thông tin (BSI) và mở cuộc điều tra sau khi có cáo buộc rằng người này đã tiếp xúc tình báo Nga.

Ngày 18-10, Bộ Nội vụ Đức đã cách chức ông Arne Schoenbohm khỏi vị trí chủ tịch Văn phòng Liên bang về An ninh Thông tin (BSI) và mở cuộc điều tra về hành vi của ông này sau khi truyền thông cáo buộc rằng ông Schoenbohm có thể đã tiếp xúc tình báo Nga, theo hãng tin Reuters.

Ông Schoenbohm bị cáo buộc tiếp xúc các đặc vụ của Nga thông qua Hội đồng An ninh mạng Đức, một hiệp hội do ông đồng sáng lập năm 2012 trước khi trở thành chủ tịch BSI. Một trong những thành viên của hiệp hội là công ty an ninh mạng Protelion (công ty con của công ty an ninh mạng Nga OAO Infotecs) có trụ sở tại thủ đô Berlin.

Phát ngôn viên (không nêu tên) của Bộ Nội vụ Đức cho biết ông Schoenbohm bị cách chức vì các cáo buộc đã “làm tổn hại vĩnh viễn niềm tin của công chúng vào tính trung lập đối với chủ tịch cơ quan an ninh mạng quan trọng nhất của Đức”.

Bộ Nội vụ Đức cho biết họ sẽ “xem xét các vấn đề một cách nghiêm túc và đang điều tra toàn diện”.

Trước đó, ngày 17-10, ông Schoenbohm cho biết ông đã yêu cầu Bộ Nội vụ mở cuộc điều tra.

“Tôi vẫn chưa rõ Bộ đã điều tra được những gì và những cáo buộc cụ thể chống lại tôi là gì”- ông nói.

Trong khi đó, Hội đồng An ninh mạng Đức đã bác bỏ những cáo buộc liên quan việc bị Nga “xâm nhập”. Hiệp hội khẳng định rằng công ty Protelion đã “không có cuộc thảo luận hay dự án chung nào” với hiệp hội từ năm 2020.

Berlin đã nhiều lần cáo buộc Moscow nhắm vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Đức, gần nhất là vụ tấn công mạng trước cuộc tổng tuyển cử ở nước này vào tháng 9-2021.

Moscow đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc nói trên.

THẢO VY