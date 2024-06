Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng lọt top 1 trending sau 2 tiếng 10/06/2024 19:07

Sau 3 tháng kể từ MV Chúng ta của tương lai, Sơn Tùng M-TP tiếp tục khiến khán giả và fan hâm mộ đứng ngồi không yên khi trở lại với MV Đừng làm trái tim anh đau hôm 8-6.

Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng được khán giả yêu thích bởi hình ảnh ngọt ngào, giai điệu bắt tai.

Đừng làm trái tim anh đau là ca khúc tiếp theo của Sơn Tùng mang gam màu tình yêu vui tươi lạc quan sau Có chắc yêu là đây phát hành năm 2020.

Trong MV, Sơn Tùng hóa thân thành anh chàng nhân viên công sở vốn có cuộc sống nhàm chán và đơn điệu. Cho tới một ngày, khi anh trúng tiếng sét ái tình, thế giới của anh như bung tỏa sắc màu, tâm trí anh luôn đầy hình ảnh của người mình yêu.

Trong MV Đừng làm trái tim anh đau, phần hình ảnh lẫn âm nhạc đều ngập tràn năng lượng vui tươi, sự rạo rực, lãng mạn, phấn khích của một tình yêu đang ở giai đoạn mặn nồng nhất.

Ca khúc có giai điệu dễ nghe, nhẹ nhàng và tạo cảm giác thư giãn, thoải mái. Phần điệp khúc lặp đi lặp lại câu hát "Vậy thì anh xin chết vì người anh thương" cũng nhận được khen ngợi của khán giả.

Với giai điệu bắt tai cùng hình ảnh mới lạ, Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng lọt top 1 trending sau 2 tiếng và đến hiện tại ca khúc đạt hơn 9.524.804 lượt xem.

Hình ảnh mới lạ của Sơn Tùng M-TP trong MV được chú ý

Sau hai năm gặp sự cố phải gỡ bỏ MV There's No One at All do bị chỉ trích MV có hình ảnh, câu từ tác động tiêu cực đến giới trẻ, Sơn Tùng M-TP có màn tái xuất sôi nổi trong nửa đầu năm 2024.

Trước đó MV Chúng ta của tương lai vượt một triệu lượt xem sau 40 phút, lên top 1 Trending YouTube sau một đêm thì đến hiện tại Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng lọt top 1 trending sau 2 tiếng.

Với việc Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng lọt top 1 trending sau 2 tiếng, nam ca sĩ chính thức lập kỷ lục là nam ca sĩ có MV đạt #1 trending music nhanh nhất tại Việt Nam; top 1 danh sách những MV được xem nhiều nhất trong 24 giờ qua khu vực châu Á.

Đồng thời, Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng cũng lọt vào top trending tại 7 quốc gia, vùng lãnh thổ bao gồm: Việt Nam (#1), Úc (#7), Hàn Quốc (#15), Singapore (#12), Canada (#20), Đài Loan (#14), Nhật Bản (#18).