Tối 6-3, Công an Hà Nội thông tin, Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ Trần Duy Quang (21 tuổi, ngụ Thanh Hoá), nghi can đánh tài xế taxi dẫn đến tử vong 2 ngày trước đó

Theo tài liệu điều tra, tối 4-3, Công an quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của gia đình anh LXT (44 tuổi, lái xe taxi) về việc anh này bị đánh gây thương tích dẫn đến tử vong. Khu vực xảy ra vụ việc là Thung lũng hoa Hồ Tây, phường Nhật Tân.

Trong lúc xô xát, Trần Duy Quang dùng mũ bảo hiểm đánh tài xế taxi dẫn đến tử vong sau đó. Ảnh: CA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong đêm 5-3, công an quận Tây Hồ xác định và triệu tập Trần Duy Quang để đấu tranh, làm rõ hành vi gây thương tích cho anh T.

Qua khai thác ban đầu, lúc 16h00 ngày 4-3, Quang đi xe máy chở theo bạn gái và có va chạm với anh T khi tham gia giao thông tại khu vực trên.

Sau đó hai người xảy ra tranh cãi. Anh T mở cốp xe lấy ra một vật tày (dài khoảng 40cm), đuổi đánh Quang. Sau đó Quang cầm mũ bảo hiểm đập trúng đầu anh T. Khi được người dân can ngăn, hai bên lên xe rời đi.

Sau đó, anh T về nhà nằm nghỉ. Đến 20h30 cùng ngày, thấy sức khoẻ diễn biến xấu, gia đình đưa anh này đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện, vào chiều ngày 5-3.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra Lệnh bắt giữ Trần Duy Quang về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

XUÂN NGUYỄN