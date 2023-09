Đường dây thu mua CMND ở nhà nghỉ, mở gần 300 tài khoản ngân hàng

Ngày 27-9, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Sơn (ở TP Hà Nội) tám năm sáu tháng tù, Nguyễn Tiến Hiệp bảy năm sáu tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Bị cáo Trần Văn Kiện bị phạt ba năm tù về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: T.T

Theo hồ sơ, khoảng 14 giờ ngày 13-4-2021, Nguyễn Tiến Hiệp đến Hội sở Ngân hàng Á Châu (ACB) đưa CMND, yêu cầu mở tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng.

Khi kiểm tra trên hệ thống nội bộ, nhân viên phát hiện hình ảnh của Hiệp có nhiều điểm giống với hình ảnh trên một số CMND được Ngân hàng ACB cảnh báo là các giấy tờ tùy thân giả mạo sử dụng để mở nhiều tài khoản (cùng ảnh một người nhưng mang nhiều họ, tên, số CMND khác nhau do nhiều địa phương khác nhau cấp).

Ngay sau đó, Ngân hàng ACB đã thông báo cho Cục An ninh mạng, Bộ Công an (A05) đến đưa Hiệp cùng vật chứng về trụ sở công an để giải quyết.

CQĐT làm rõ Sơn và Hiệp là các đối tượng không nghề nghiệp. Tháng 6-2020, qua tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook, Sơn thấy có nhiều đối tượng có nhu cầu tìm mua tài khoản mở tại các ngân hàng.

Để có tiền ăn tiêu, sử dụng cho bản thân, Sơn nảy sinh ý định tìm mua CMND tại các nhà nghỉ và trên mạng Internet.

Sau đó, bị cáo bóc tách ảnh trên CMND gốc, thay ảnh của mình hoặc Hiệp vào, mang đi mở thẻ và tài khoản tại các ngân hàng rồi bán lại kiếm lời.

Mỗi tài khoản Sơn bán gồm thẻ ATM, tài khoản Internet banking và sim điện thoại nhận mã OTP với giá từ 900.000 đồng đến 1 triệu đồng, thu lợi từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng/1 tài khoản.

Bằng phương thức và thủ đoạn nêu trên, từ tháng 6-2020 đến tháng 12-2020, Sơn đã thay ảnh của mình vào 15 CMND, rồi sử dụng 12 CMND để mở 39 tài khoản tại chín ngân hàng khác nhau.

Từ tháng 12-2020, Sơn không trực tiếp đi mở tài khoản mà thuê Hiệp với giá 200.000 đồng/tài khoản. Sơn mua CMND và sim điện thoại, đưa cho Hiệp dán ảnh của mình vào rồi mang đi mở tài khoản, thẻ ngân hàng chuyển lại cho Sơn.

Hiệp đã thay ảnh của mình vào 112 CMND, đã sử dụng 87 CMND để đăng ký mở 224 tài khoản tại 14 ngân hàng khác nhau trên địa bàn TP Hà Nội. Sơn trả cho Hiệp 44,8 triệu đồng.

Ngoài ra, Sơn còn mua lại tài khoản ngân hàng của các đối tượng khác trên mạng Internet.

Sau đó, Sơn bán 268 tài khoản ngân hàng cho Trần Văn Kiện; bán 12 tài cho Nguyễn Quốc Khánh (ở Thanh Hóa) và bán một số tài khoản cho đối tượng khác (chưa rõ nhân thân lai lịch) để kiếm lời, thu lợi bất chính số tiền hơn 215 triệu đồng.

Sau khi mua tài khoản của Sơn, Kiện đã bán cho nhiều đối tượng khác với giá dao động từ 1,2 đến 1,3 triệu đồng. Tổng số tiền Kiện thu lợi là 60 triệu đồng.

Bị cáo Kiện còn khai bạn ở trọ cùng phòng là Nguyễn Văn Hòa ở Vĩnh Phúc cũng tham gia thu mua tài khoản ngân hàng (82 tài khoản) sau đó bán lại để kiếm lời. CQĐT yêu cầu các ngân hàng cung cấp hồ sơ mở tài khoản của 82 tài khoản này để làm rõ nhưng chưa nhận được trả lời.

CQĐT đã tách hành vi mua bán tài khoản của Khánh, Hòa để xử lý sau.

BÙI TRANG