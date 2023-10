Em trai mất liên lạc, chị bị kẻ trốn truy nã cưỡng đoạt tiền

Chiều 19-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Dự (21 tuổi trú tại xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Chị NTT trình báo sự việc với cán bộ công an. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 21-9, em NTA (14 tuổi, trú xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà) đi khỏi nhà rồi gia đình không liên lạc được. Chị NTT (27 tuổi, chị gái của em T) cùng người nhà đã trình báo cơ quan chức năng về việc em T đang mất liên lạc và lên mạng xã hội đăng tìm kiếm em A. Trên thông tin tìm kiếm có để lại số điện thoại của chị T.

Dự đọc được thông tin tìm kiếm em A, sáng ngày 27-9, Dự gọi điện cho chị T thông báo “đang bắt giữ anh A”. Dự yêu cầu chị T chuyển số tiền 11 triệu đồng vào số tài khoản do Dự cung cấp. Dự đe dọa qua điện thoại nếu không chuyển tiền sẽ bán A qua Campuchia hoặc gây thương tích…

Bị can Nguyễn Trọng Dự. Ảnh: CA.

Chị T lo sợ cho tính mạng của em trai đã chuyển số tiền trên đến số tài khoản mà Dự yêu cầu. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau (28-9), gia đình đã tìm thấy A. A nói không bị ai bắt giữ.

Chị T đã trình báo sự việc với Công an huyện Thạch Hà để xác minh, truy bắt Dự. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Thạch Hà xác định được Dự là người thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản nói trên.

Dự bị bắt khi đang lẫn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự khai, do không có tiền tiêu xài nên bản thân đã lên các hội, nhóm trên mạng xã hội lấy thông tin liên lạc của các gia đình có người thân bị mất tích, nhằm đưa ra các thông tin về việc đang bắt giữ người để đe doạ, yêu cầu người nhà chuyển tiền chuộc.

Công an đang mở rộng điều tra Dự nhiều lần thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với nhiều bị hại khác với chiêu thức như trên.

Thời gian qua, Dự đang trốn truy nã theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) về tội trộm cắp tài sản.

Đắc Lam