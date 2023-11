Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 11 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, Bộ TT&TT đã kịp thời phát hiện và đề nghị Facebook chặn tám group Facebook xúi nhau tự tử và 43/47 group Facebook hướng dẫn và chia sẻ cách bùng nợ làm dư luận thấy lo ngại trong thời gian gần đây. Đây là những group được báo chí phát hiện và đăng tải.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử thông tin với báo chí.

Thông tin tại cuộc họp báo cũng cho biết, trong tháng 10-2023, Bộ TT&TT đã phát hiện xử lý 12 thiết bị kích sóng di động gây can nhiễu; 17 vụ vi phạm về sử dụng tần số, trong đó, xử phạt tiền 8 vụ, cảnh cáo 6 vụ và nhắc nhở 3 vụ.

Tiếp tục phát hiện thêm hai vụ phát sóng di động giả mạo (BTS giả) tại khu vực Hà Nội, TP.HCM xâm nhập mạng viễn thông công cộng, phát tán tin nhắn lừa đảo người dân (từ đầu năm 2023 đến nay là 17 vụ).

Việc phát hiện các trạm BTS giả này đã hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TP. Hà Nội, công an TP.HCM bắt các đối tượng chủ mưu, đối tượng sử dụng BTS phát tán tin nhắn lừa đảo trong thời gian nhanh nhất.

Bộ TT&TT đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 1.010 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam (1.010 cuộc Phishing, 30 cuộc Malware), tăng 11,8% so với tháng 9-2023 (903 cuộc), tăng 17,9% so với cùng kỳ tháng 10/2022 (857 cuộc). Tổ chức rà soát và ghi nhận 53 website bị chèn nội dung quảng cáo (22 website thuộc 12 Bộ/Ngành, 31 website thuộc 24 Tỉnh/Thành phố) và gửi cảnh báo đến các đơn vị chủ quản để xử lý.

Về công tác đấu tranh với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, hoạt động cung cấp trò chơi trên mạng trái phép: Facebook đã chặn, gỡ bỏ hơn 404 bài viết, 01 group và 07 tài khoản vi phạm (tỷ lệ 90%); Google đã gỡ 480 videos vi phạm trên Youtube (tỷ lệ 92%); TikTok đã chặn, gỡ bỏ 53 nội dung vi phạm (tỷ lệ 95%). Trong đó, xóa 44 tài khoản có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ.

VIẾT THỊNH