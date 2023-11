Fan MU khẳng định HLV thành công nhất lịch sử tuyển Anh sẽ thay thế Ten Hag

(PLO)- Người hâm mộ Manchester United khẳng định huyền thoại Premier League sẽ đến Old Trafford để thay thế Erik ten Hag, sau khi ông bị phát hiện đang xem trận đấu “quỷ đỏ” gặp Luton cùng với Sir Alex Ferguson.

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết đăng trên tờ Sun Sports (Anh) hôm nay 14-11. Ông nổi tiếng với việc giúp các đội thoát khỏi rắc rối. Người hâm mộ Manchester United đã nói đùa rằng một huấn luyện viên huyền thoại của Premier League có thể đến thay thế Erik Ten Hag tại Old Trafford, Sun Sports viết.

MU thật sự là đội mạnh nhất Premier League lúc này (PLO)- Người hâm mộ thích chế giễu Manchester United nhưng đoàn quân của Erik ten Hag thực sự là đội mạnh nhất Premier League lúc này.

Điều đó xảy ra sau khi Sam Allardyce được phát hiện ngồi cạnh Sir Alex Ferguson trên khán đài theo dõi MU vất vả đánh bại Luton Town 1-0 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 12 Premier League cuối tuần qua. Sam Allardyce thường được gọi bằng cái tên Big Sam.

Có một HLV ngồi cạnh bên Sir Alex Ferguson mà fan MU nói đùa rằng sẽ thay Ten Hag dẫn dắt "quỷ đỏ". ẢNH: SUN SPORTS

Sam Allardyce dường như là khách mời danh dự khi ông được trao cho chiếc ghế tốt nhất trên sân Old Trafford và ngồi bên cạnh vị HLV thành công nhất từ ​​trước đến nay của Manchester United là Sir Alex Ferguson.

Phải chăng ông chủ mới tiềm năng của MU là Sir Jim Ratcliffe đang chuẩn bị một động thái giật gân mời một HLV được xem là số 1 trong việc giúp các đội tránh khỏi cảnh rớt hạng ở Premier League, tờ Sun Sports bình luận vui.

Sam Allardyce không dẫn dắt các CLB lớn trong sự nghiệp của mình, nhưng ông có biệt tài giúp các CLB đang khó khăn thoát khỏi vũng lầy, đặc biệt là những đội đang trong cuộc chiến trụ hạng Premier League.

Sam Allardyce "ngáp ngắn ngáp dài" khi xem MU thi đấu. ẢNH: SUN SPORTS

Big Sam đã chứng kiến MU giành chiến thắng 1-0 trước Luton trên sân nhà Old Trafford theo cách không thể nhọc nhằn hơn. HLV Erik Ten Hag của MU phải chịu áp lực rất lớn phải giành chiến thắng để giữ được công việc của mình tại Old Trafford. Sau trận đấu, người hâm mộ đã lên mạng xã hội bình luận về việc Sam Allardyce có mặt trên khán đài Old Trafford theo dõi màn trình diễn của MU.

Một người hâm mộ đã viết: "Sam Allardyce đã chán Old Trafford rồi," cùng với bức ảnh Allardyce đang ngáp dài. Một người hâm mộ khác viết: “Bạn biết đấy, thật tệ khi ngay cả Sam Allardyce cũng ngáp khi xem bạn thi đấu”.

Một người hâm mộ thứ ba nhận xét: "Họ chán “quả bóng” mang tên Erik Ten Hag rồi", cùng với biểu tượng cảm xúc đang cười. Người thứ tư đơn giản nói: "Ông ấy sẽ đến Manchester United".

Người thứ năm viết: “HLV thành công nhất lịch sử tuyển Anh sẽ giải cứu Manchester United”. Trong khi người hâm mộ thứ sáu bình luận: "Sam Allardyce là bản nâng cấp của Ten Hag”.

Fan bóng đá rất biết cách nói đùa sau khi họ chứng kiến Big Sam ngồi cạnh Sir Alex Ferguson tại Old Trafford. ẢNH: REUTERS

Trong sự nghiệp của mình, CLB gần đây nhất mà Sam Allardyce dẫn dắt là Leeds United ở mùa giải trước. Sam Allardyce đến để cố gắng cứu Leeds United tránh cảnh rớt hạng mùa trước, khi Premier League chỉ còn 4 vòng đấu. Nhưng cuối cùng Big Sam cũng đành nhìn Leeds United rớt hạng.

Big Sam hiện không dẫn dắt CLB nào và có thông tin ông đã quyết định giải nghệ. Sam Allardyce từng làm HLV trưởng nhiều CLB thi đấu tại Premier League như Bolton, West Brom, Newcastle United, Crystal Palace, Everton và Sunderland.

Sir Alex Ferguson và Sam Allardyce vui vẻ ngồi cạnh nhau xem MU thi đấu. ẢNH: PA

Sam Allardyce từng trải qua một khoảng thời gian tồi tệ trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Anh, nơi ông chỉ dẫn dắt Tam sư đúng 2 trận đấu. Tuy nhiên, Big Sam thắng cả hai trận cùng tuyển Anh. Do đó, ông được xem là HLV thành công nhất lịch sử tuyển Anh, nếu xét theo tỉ lệ thắng.

Messi không phải là tấm gương tốt để noi theo (PLO)- Cựu đồng đội của Lionel Messi ở Barcelona đã giải thích vì sao siêu sao 36 tuổi người Argentina không phải là tấm gương tốt để noi theo.

PHẠM QUANG