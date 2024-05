Fury-Usyk, chuông sẽ vang lúc 2 giờ ngày 19-5 17/05/2024 10:45

Cuối cùng “cuộc so găng thế kỷ” để thống nhất các đai hạng nặng làng quyền Anh cũng sắp diễn ra sau hai lần trì hoãn vì những lý do khác nhau. Tyson Fury có biệt danh Gypsy King và “Tyson trắng” là tay đấm người Anh 35 tuổi sẽ so găng với Oleksander Usyk, 37 tuổi, người Ukraine. Trận đấu diễn ra tại Riyad của Saudi Arabia trong đêm 18-5 (2h ngày 19-5 giờ Việt Nam).

Đội của Tyson Fury đến Riyadh. Ảnh: PA

Gypsy King lại mang nhiệm vụ “kết liễu kỷ nguyên quyền Anh Ukraine”. Nói là “lại” vì năm 2015, Tyson Fury cũng từng đánh bại Vladimer Klitchko và đó cũng là trận thua mà huyền thoại quyền Anh Ukraine có biệt danh “tiến sĩ búa thép” tuyên bố treo găng vì tuổi đã lớn, kết thúc hơn một thập niên anh em nhà Klitchko thống trị quyền Anh hạng nặng thế giới. Cuộc so găng lần này tương tự như vậy, đàn em Klitchko là Oleksander Usyk nay 37 tuổi đang sở hữu bốn đai hạng nặng, còn Tyson Fury chỉ sở hữu 1 đai.

Những năm qua, Usyk đã lần lượt hạ nhiều tay đấm, trong đó có tay đấm Anh Anthony Joshua và lúc 2 giờ ngày 19-5 tới đây tại võ đài ở Riyadh, Tyson Fury lại mang sứ mệnh “kết thúc kỷ nguyên quyền Anh Ukraine”.

Oleksander Usyk (giữa) và các thành viên trong ban huấn luyện. Ảnh: PA

Trước trận đánh này thì Tyson Fury tỏ ra cực kỳ tự tin và tin rằng mình là người nổi trội nhất ở những sự kiện lớn. Theo cách nói của tay đấm Anh nghĩa là anh sẽ lại chiến thắng Usyk như chín năm trước đánh bại và tiễn Klitchko vậy.

Để làm quen với võ đài Riyadh, cách đây sáu tháng, Tyson cũng đã so găng với huyền thoại MMA là Francis Ngannou, người Pháp và chỉ tốn ba hiệp đấu Gypsy King đã dễ dàng hạ ngôi sao MMA. Cuộc so găng này giới chuyên môn vẫn hay ví “ngôi sao cầu lông thách đấu với ngôi sao quần vợt” ở địa hạt quần vợt...

Tyson có chiều cao, cân nặng đều hơn Usyk, tuy nhiên tay đấm Ukraine lại ra đòn rất chắc, chuẩn xác cùng lực cực mạnh. Số lần ra đòn hụt của Usyk thấp, điều này giúp anh bảo toàn lực rất tốt.

Tyson Fury trong lần đánh bại ngôi sao MMA Francis Ngannou ngày 29-10-2023 cũng tại Riyadh. Ảnh: PA

Trong khi đó Tyson Fury có cánh tay đòn dài là một lợi thế lớn, khi chạm trán với những đối thủ thấp hơn, Tyson Fury rất biết cách giữ khoảng cách để tay đòn đối thủ không chạm vào mình bằng lực mạnh nhất và Tyson lại phát huy thế mạnh tay đòn dài của mình.

Nhưng so găng với Usyk lại là câu chuyện khác. Tay đấm Ukraine rất khoa học, biết cách hóa giải thế mạnh của đối phương bằng việc đánh xáp lá cà liên tục. Trước đây, cuộc chạm trán này đã hai lần bị hoãn. Lần thứ nhất, đại diện của Usyk là ông bầu Alex Klassyuk không chấp nhận mức ăn chia 70-30 quá lợi cho Tyson.

Lần thứ hai đã lên lịch đấu nhưng Tyson bất ngờ rách mí mắt rất sâu trong khi tập. Lần đó giới chuyên môn hoài nghi Tyson không trung thực vì sợ thua do phong độ không cao nên tìm... trò để né.

Trước đây, Usyk cũng từng hạ bệ tay đấm Anh Anthony Joshua ở Riyadh. Ảnh: PA

Còn lần này, thì cả hai không còn lý do gì nữa mà tạm hoãn. “Cuộc so găng thế kỷ” đã ấn định lúc 2 giờ ngày 19-5 tại Riyadh. Usyk lại mỉa mai: “Nếu lần này mà Tyson từ chối nữa thì nên trao cho anh ấy một tượng Oscar”. Còn ông bầu của Usyk, Alex Klassyuk cũng nói: “Chúc mừng Tyson đã khỏe và thượng đài”.