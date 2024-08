Ghi bàn vào lưới Thái Lan, Phan Văn Đức lên tuyển 23/08/2024 15:24

HLV Kim Sang-sik đã quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ Phan Văn Đức vào danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam, sau khi nhận được tin tiền đạo Nguyễn Văn Toàn không kịp bình phục chấn thương cổ chân.

Đây là một tin vui cho tiền vệ gốc Nghệ An đang khoác áo Công an Hà Nội tái xuất đội tuyển quốc gia sau hai năm vắng bóng do chấn thương. Phan Văn Đức không có thể hình tốt nhưng bù lại sự cần cù, thông minh trong lối chơi, đặc biệt là sút tốt cả hai chân giúp anh có chỗ đứng ở CLB lẫn tuyển Việt Nam.

Đêm 22-8 ở giải các CLB Đông Nam Á, chính Phan Văn Đức chiếm ưu thế cho chủ nhà Công an Hà Nội sau một cú sút xa làm bó tay thủ môn Siwarak của Buriram. Bàn thắng còn lại do công ngoại binh Alan đã giúp Phan Văn Đức và đồng đội có chiến thắng nhẹ 2-1.

Tiền vệ gốc Nghệ An trở lại tuyển quốc gia sau hai năm vắng bóng. Ảnh: ANH THỊNH.

Trở lại tuyển quốc gia là phần thưởng cho tiền vệ năng nổ Phan Văn Đức, sau khi anh bước ra ánh sáng từ suất vé vớt lên U-23 Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết U-23 châu Á 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải đấu giao hữu vào đầu tháng 9 nhân dịp FIFA Days cũng bao gồm nhiều cựu binh đã từng gắn bó với nhau suốt hơn 5 năm qua. Phan Văn Đức sẽ không gặp khó khăn để hòa nhập với Quang Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tuấn Anh,…

Trước đó, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 26 gương mặt lên tuyển Việt Nam cho các trận đấu gặp đội tuyển Nga (ngày 5-9) và đội tuyển Thái Lan (ngày 10-9) trên sân Mỹ Đình. Theo VFF, sau khi cập nhật các thông tin mới nhất từ đội ngũ y tế, HLV Kim Sang-sik quyết định có một điều chỉnh về nhân sự. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn do không kịp bình phục chấn thương cổ chân nên sẽ lỡ hẹn với đội tuyển ở đợt tập trung lần này và thay thế bằng tiền vệ Phan Văn Đức.

Phan Văn Đức có lối chơi nhiệt tình, năng nổ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 30-8 tại Trung tâm đào tạo trẻ. Thầy trò Kim Sang-sik có 6 ngày để rèn luyện cho hai trận giao hữu vào những ngày FIFA tháng 9. Một tháng sau, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có thêm hai trận đá tập dự kiến với Ấn Độ và Lebanon.

Bốn trận chạy đà của thầy trò Kim Sang-sik cho trọng tâm là ngôi vô địch ASEAN Cup 2024 (tên gọi mới của AFF Cup). Đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Indonesia, Phillippines, Myanmar và Lào. Ông thầy người Hàn Quốc đặt mục tiêu vô địch Đông Nam Á nhằm soán ngôi số một của đội tuyển Thái Lan.

Cần biết thêm HLV Kim Sang-sik ký hợp đồng ba năm với VFF từ đầu tháng 5-2024 để thay thế ông Troussier sau thất bại ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Hai trận đấu thủ tục cuối cùng tại sân chơi này, đội tuyển Việt Nam đã thắng Philippines 3-2 và thua Iraq 0-1.