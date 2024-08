Đội trưởng Man United tự tin giành ngôi vua Premier League 22/08/2024 15:36

(PLO)- Bruno Fernandes, đội trưởng Man United đã giải thích rằng anh quyết định gia hạn hợp đồng tại Old Trafford sau khi CLB thể hiện nỗ lực đáng kể để giữ chân anh, đồng thời đội bóng của HLV Erik ten Hag có khả năng lớn để giành ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh.

Tiền vệ 29 tuổi Bruno Fernandes đã gia nhập Man United từ Sporting CP vào tháng 1-2020 và kể từ đó trở thành một cầu thủ chủ chốt. Trong 235 trận đấu trên mọi đấu trường, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã ghi được 79 bàn thắng và có 67 pha kiến tạo ấn tượng. Điều này bao gồm 15 bàn thắng và 13 kiến tạo trong 48 trận đấu mùa trước, khi Man United kết thúc ở vị trí thứ tám tại Premier League.

Rất may cho Quỷ đỏ chỉ đứng thứ tư trong bảng đấu của UEFA Champions League nhưng đã giành được Cúp FA bằng chiến thắng 2-1 trước nhà đương kim vô địch Manchester City ở trận chung kết.

Mới đây, đội trưởng Man United đã ký gia hạn hợp đồng vào mùa hè này, giữ anh ở lại Old Trafford đến mùa hè năm 2027. Giải thích lý do mình ký gia hạn, Bruno Fernandes chia sẻ với trang web của CLB trong một cuộc phỏng vấn độc quyền: "Man United rất nỗ lực để giữ tôi ở lại. Dĩ nhiên, họ biết lựa chọn đầu tiên của tôi là ở lại CLB. Đây không chỉ là quyết định của riêng tôi mà còn là quyết định của gia đình vì chúng tôi cảm thấy như đang ở nhà tại Old Trafford.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha sống ở Old Trafford như ở nhà. Ảnh: GETTY.

Tôi đã nói với CLB rằng tôi không cần họ hứa rằng chúng tôi sẽ vô địch Premier League vì không ai có thể chắc chắn điều đó. Nhưng ít nhất, chúng tôi đang có một đội bóng đủ sức cạnh tranh trong suốt mùa giải để đăng quang ngôi vua nước Anh”.

Manchester United đã khởi đầu mùa giải 2024-2025 bằng trận thua 6-7 trên loạt sút luân lưu trong trận Siêu cúp Anh (FA Community Shield) trước Manchester City, sau khi đánh mất lợi thế dẫn trước muộn và bị lội ngược dòng trong loạt sút luân lưu khi đang dẫn 3-1.

Ngay sau đó, Manchester United có chiến thắng đầu tay ở giải Ngoại hạng Anh. HLV Erik ten Hag đã bày tỏ sự hài lòng khi khởi đầu mùa giải mới Premier League với 3 điểm, đánh dấu kỷ lục 22 trận thắng mở màn trong lịch sử giải đấu. Dù đội trưởng Man United đã bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn, nhưng tân binh Joshua Zirkzee đã ghi bàn quyết định vào lưới Fulham ở phút 87 sau khi vào sân từ ghế dự bị, mang về 3 điểm trọn vẹn.

HLV Ten Hag và đội trưởng Man United cùng các đồng đội hứa hẹn có một mùa giải Premier League bùng nổ với tham vọng lên ngôi vô địch. Ảnh: GETTY.

HLV Erik ten Hag cho biết ông "mong đợi" nhiều hơn từ đội bóng của mình nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một khởi đầu thuận lợi. Ông chia sẻ với BBC Match of the Day sau chiến thắng: "Khởi đầu mùa giải bằng một chiến thắng luôn quan trọng. Chúng tôi chưa sẵn sàng về mặt đội hình, nhiều cầu thủ chưa đạt thể trạng tốt nhất. Chúng tôi chỉ có 10 ngày để tập luyện cùng nhau với đội hình này.

Tôi mong đợi nhiều hơn từ đội Man United, khi chúng tôi đang có một nền tảng để phát triển tốt. Màn trình diễn của các cầu thủ nhìn chung là tốt. Tất nhiên, Man United còn nhiều vấn đề cần cải thiện, nhưng tôi nghĩ về tổng thể, cách thực hiện kế hoạch trận đấu là ổn”.

Đội trưởng Man United Bruno Fernandes và các đồng đội sẽ làm khách trên sân Brighton & Hove Albion vào ngày 24 tháng 8, trước khi đón tiếp Liverpool tại Old Trafford sau đó tám ngày.