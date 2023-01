Giá bán USD chợ đen đã rẻ hơn ngân hàng

(PLO)- Sau chuỗi phiên giảm giá liên tục và chưa có dấu hiệu dừng lại, hiện giá bán đồng bạc xanh trên thị trường chợ đen đã thấp cả giá bán tại ngân hàng thương mại.

Tỉ giá trung tâm ngày 3-1 do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.606 VND/USD, giảm 6 đồng so với hôm trước. Giá USD tại các ngân hàng thương mại trồi sụt, sáng tăng chiều giảm.

Cụ thể, sáng 3-1, Vietcombank niêm yết giá mua vào 23.410 VND/USD và bán ra 23.760 VND/USD, tăng 30 đồng cả hai chiều mua và bán. Nhưng sang đến phiên chiều, giá đồng bạc xanh tại ngân hàng này chỉ còn 23.310 VND/USD (mua) và 23.660 VND/USD, tương đương giảm 70 đồng mỗi đôla ở cả hai chiều so với chiều qua.

Tương tự, tại Eximbank giá đồng đôla tại ngân hàng lúc đầu giờ chiều nay niêm yết ở mức 23.370 VND/USD (mua) và 23.660 VND/USD (bán), giảm 70 đồng ở chiều mua và giảm tới 100 đồng ở chiều bán ra so với giá mở sáng nay.

Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục hạ nhiệt. Hiện giá mua và bán đồng bạc xanh trên thị trường chợ đen chỉ còn 23.700 – 23.750 VND/USD, thấp hơn 50 đồng ở cả hai chiều so với giá đóng cửa phiên giao dịch chiều qua. Với mức giá bán ra như hiện tại, USD chợ đen còn thấp hơn so với giá bán của Vietcombank.

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022 sáng nay, nhận định về điều hành chính sách lãi suất, tỉ giá và tín dụng trong năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết: Từ tháng 10-2022, xu hướng lãi suất, đồng USD tăng cao cùng sự cố ngân hàng SCB đã tác động tiêu cực đến tâm lý, kỳ vọng và thanh khoản thị trường, tỉ giá tăng kịch trần, giao dịch thị trường gần như đóng băng, tâm lý găm giữ ngoại tệ dâng cao.

Trước bối cảnh đó, NHNN đã cấp bách triển khai nhiều giải pháp để tập trung ưu tiên cải thiện thanh khoản. Theo đó, chưa điều chỉnh tăng trưởng tín dụng trong tháng 10. Khi thanh khoản hệ thống được cải thiện, tác động từ bên ngoài dịu bớt, NHNN đã điều chỉnh tăng trưởng tín dụng thêm 1,5-2%.

“Để ổn định thị trường ngoại hối, NHNN đã thực hiện đồng thời các giải pháp như: tăng biên độ giao dịch của tỷ giá từ +3% lên +5% để linh hoạt cho phép VND mất giá đến 9%; sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp, điều chỉnh tăng 1% các mức lãi suất điều hành, nhờ vậy mà thị trường đã dần ổn định trở lại. Năm 2022, VND mất giá khoảng 3,5% – thấp hơn nhiều so với các đồng tiền khác trên thế giới và khu vực” - Thống đốc nhấn mạnh.

THUỲ LINH