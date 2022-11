Ngân hàng Nhà nước hạ tỉ giá bán USD lần thứ 3 liên tiếp

(PLO)- Sáng nay, ngày 29-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm 23.669 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên giao dịch hôm qua, đồng thời hạ tỉ giá bán USD lần thứ 3 liên tiếp trong tháng này.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hạ tỉ giá bán USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước thêm 10 đồng, về mức 24.840 VND/USD. Đây là lần thứ ba liên tiếp nhà điều hành giảm giá bán USD trong tháng 11, sau 6 lần tăng liên tục kể từ đầu năm.

Tỉ giá liên ngân hàng hạ nhiệt về vùng 24.800 VND/USD trong khi tỉ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại vẫn duy trì ở mức kịch trần biên độ mới so với tỉ giá trung tâm, quanh mốc 24.850 VND/USD (giảm 10 đồng so với tuần trước và tương đương mất giá 8,4% so với cuối năm ngoái).

Chênh lệch giữa tỉ giá niêm yết ở ngân hàng và chợ đen hiện tại không có nhiều sự khác biệt, khi tỉ giá chợ đen giao dịch ở vùng 24.900 VND/USD.

Nguồn cung ngoại tệ đã phần nào được hỗ trợ với số liệu giải ngân FDI trong 11 tháng vẫn ở mức khả quan, đạt 19,7 tỉ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, Công ty chứng khoán SSI cho rằng tỉ giá sẽ khó có thể giảm mạnh (kể cả trong trường hợp USD thế giới giảm) do nhu cầu về USD sẽ tăng dần về cuối năm và tâm lý găm giữ đồng đôla vẫn còn.

Tại biên bản cuộc họp Cục dự trữ Liên bang Mỹ tháng 11 vừa công bố không có nhiều thông tin bất ngờ cho thị trường.

Cụ thể, biên bản xác nhận về những rủi ro mà việc thắt chặt chính sách tiền tệ có thể gây ra đối với tăng trưởng kinh tế, ổn định tài chính, và tốc độ tăng lãi suất có thể chậm lại trước những rủi ro trên.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index đạt 106,72 điểm, tăng 0,57 điểm so với hôm qua, nhưng so với tuần trước thì chỉ số đo sức mạnh của đồng đôla đã giảm 0,9% và giảm 5,5% so với cuối tháng 10.

Các đồng tiền chủ chốt khác đều tăng giá so với USD như Bảng Anh tăng 1,7%, Yên Nhật tăng 0,84%, đồng EURO tăng 0,68%. Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận ở đồng tiền các quốc gia mới nổi Châu Á như đồng Ringgit của Malaysia tăng 1,5%, đồng Won của Hàn Quốc tăng 1,17%, đồng Bạt của Thái Lan tăng 0,27%, ...

T.LINH