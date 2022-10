Tỉ giá USD/VND trên các thị trường đồng loạt tăng

(PLO)- Từ thị trường ngân hàng cho đến thị trường chợ đen, đồng bạc xanh đang đồng loạt điều chỉnh tăng giá.

Tỉ giá trung tâm ngày 13-10 do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố đối với cặp USD/VND ở mức 23.497 VND/USD, tăng 17 đồng so với ngày hôm qua. Nếu tính từ đầu năm đến thời điểm hiện tại, tỉ giá trung bình tăng khoảng 1,5%.

Tại Vietcombank sáng nay giao dịch quanh ngưỡng 23.810 VND/USD (mua) và 24.120 VND/USD, tăng 40 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên chiều qua.

Trên thị trường tự do, tỉ giá đồng USD/VND giao dịch phổ biến ở mức 24.301 – 24.351 VND/USD, một số nơi khác giá đồng bạc xanh được neo ở mức 24.270 – 24.350 VND/USD, tăng 70 – 110 đồng mỗi đôla ở chiều mua vào, và tăng 90 đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên chiều qua.

Tính từ đầu năm đến nay tỉ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại tăng khoảng 5%, giá bán từ mức 22.920 VND/USD hồi đầu năm, nay dao động quanh mức 24.080 VND/USD do áp lực tăng giá của đồng USD.

Tuy nhiên, so với các đồng tiền trong khu vực, tiền đồng vẫn là một trong những đồng tiền ổn định nhất. Kể từ đầu năm 2022 (dữ liệu tính đến ngày 21/9/2022), hầu hết các loại tiền tệ trong khu vực đã giảm hơn 5% so với USD, bao gồm Peso Philippines (giảm 12,6), Baht Thái Lan (giảm 11,6%), Nhân dân tệ của Trung Quốc (giảm 11,6%), Ringgit Malaysia (giảm 9,7% so với USD) và Rupiah Indonesia (giảm 5,4% so với USD).

Tại thời điểm 9 giờ 30 sáng nay, chỉ số DXY (đo lường sức mạnh của đồng USD so với rổ tiền tệ) dao động quanh ngưỡng 113.313 điểm, tăng khoảng 19 điểm so với đầu năm, tương đương tăng gần 20% là vùng giá cao nhất trong 20 năm.

Theo chuyên gia kinh tế trên trang Kitco News, đã có những dấu hiệu cho thấy đồng USD sẽ suy yếu vào năm sau và đây sẽ là yếu tố để hẫu thuẫn cho đà tăng của giá vàng.



Tỉ giá USD/VND tiếp tục leo dốc (PLO)- Tính từ đầu tháng 9 đến nay, tỉ giá USD/VND tại thị trường chính thức đã tăng gần 500 đồng mỗi đôla và chưa có dấu hiệu dừng lại.

T.LINH