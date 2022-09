Tỉ giá USD/VND tại ngân hàng lần đầu vượt 24.000 đồng

(PLO)- Chỉ trong năm ngày gần đây, tỉ giá USD tại các ngân hàng đã tăng từ 120 – 170 đồng mỗi USD, nâng tỉ giá đồng bạc xanh tại thị trường chính thức lần đầu tiên vượt mốc 24.000 VND/USD.

Sáng 30-9, tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.400 VND/USD, tăng 29 đồng so với phiên giao dịch hôm 29-9. Với biên độ +/-3%, tỉ giá trần hôm nay là 24.102 VND/USD và tỉ giá sàn là 22.698 VND/USD.

NHNN tiếp tục không niêm yết tỉ giá mua giao ngay, tỉ giá bán giao ngay được niêm yết vẫn giữ nguyên ở mức 23.700 VND/USD.

Tại Vietcombank tỉ giá đồng USD đang được niêm yết ở mức 23.680 – 23.990 VND/USD, tăng 40 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên chiều qua.

Tại Eximbank, tỉ giá USD/VND giao dịch ở mức 23.700 – 24.010 VND/USD, tăng 20 đồng ở chiều mua và tăng 50 đồng ở chiều bán ra so với giá đóng cửa hôm trước.

Tại Tienphongbank, giá đồng bạc xanh đang được ngân hàng này công bố ở mức 23.685 VND/USD (mua) và 24.005 VND/USD (bán) tăng 40 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Tính chung chỉ trong năm ngày gần đây, giá USD tại thị trường chính thức đã tăng từ 120 – 170 đồng mỗi USD. Còn nếu tính từ đầu năm đến nay, tỉ giá USD/VND tại các ngân hàng đã tăng từ 985 – 1.100 VND/USD.

Trái ngược với đà tăng phi mã trên thị trường chính thức, tỉ giá trên thị trường tự do lại giảm mạnh, giá mua – bán phổ biến ở mức giao dịch tại 24.100 VND/USD và 24.200 VND/USD, giảm 100 đồng ở chiều mua và giảm 90 đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên chiều qua.

Mới đây, tại cuộc họp thông báo về kết quả hoạt động ngân hàng quý III-2022, ông Phạm Chí Quang, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ NHNN cho biết: "Diễn biến lạm phát thế giới và điều hành của Fed gây áp lực lớn lên tâm lý nhà đầu tư, dòng vốn rút ra tạo áp lực mất giá lớn đối với đồng tiền của các quốc gia mới nổi (trong đó có Việt Nam).

Đến sáng ngày 20-9 vừa qua, so với cuối năm 2021, các đồng tiền mất giá mạnh so với USD: đồng Baht (Thái Lan) giảm 11,95%); đồng Yên (Nhật Bản) giảm 25,18%; đồng Won (Hàn Quốc) giảm 17,57%; đồng Peso (Philippines) giảm 13,65%; đồng EUR giảm 13,49%; đồng Bảng (Anh) giảm 20,02%. Đồng tiền Việt Nam là một trong những đồng tiền mất giá ít nhất so với các nước trong khu vực và trên thế giới".

T.LINH