Giá đất nền Bình Dương có nơi tăng hơn 40% dù khách mua giảm

Theo báo cáo thị trường 4 tháng đầu năm nay của kênh Batdongsan.com.vn, đất nền dự án tại các tỉnh miền Nam (trừ TP.HCM) gia tăng ổn định về lượng tin đăng và mặt bằng giá rao bán.

Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2022, lượng tin đăng, đại diện cho nguồn cung tăng nhẹ gần 4% so với cùng kỳ năm trước, còn giá rao bán tăng gần 18% so với trung bình giá cả năm 2021.

Tính trong bán kính 20 km, mặt bằng giá rao bán trung bình đất nền dự án khu vực xung quanh TP.HCM tăng trong tháng 4-2022.

Dù thanh khoản kém nhưng mặt bằng giá rao bán đất nền tại 3 TP của Bình Dương vẫn tăng ở mức cao.

Cụ thể, TP Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một có giá rao bán trung bình đất nền dự án trong 4 tháng đầu năm 2022 tăng lần lượt là 41%, 21% và 19% so với trung bình giá cả năm 2021.

Tuy nhiên, lượng tin đăng và lượt tìm mua đất nền dự án ở Dĩ An giảm 13% và 15%. Các chỉ số này của Thuận An cũng giảm lần lượt 3% và 27%. Còn TP Thủ Dầu Một giảm 16% lượng tin đăng và giảm 31% lượt quan tâm đất nền dự án.

Nhu cầu tìm mua bất động sản miền Nam trong 4 tháng đầu năm nay đã giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài Bình Dương, nhiều thị trường trọng điểm như Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ đều chứng kiến sự quan tâm đến bất động sản giảm từ 10% đến hơn 40%. Tây Ninh và Long An là hai tỉnh hiếm hoi chứng kiến mức độ quan tâm bất động sản tăng ở mức 52% và 4%.