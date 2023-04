Gia đình, đồng đội đau xót trước sự hy sinh của thiếu tá CSGT tử nạn

(PLO)- Cao đã lên kế hoạch chi tiết, gắn biển số giả vào xe, sau khi cướp xong thì thay biển số, quần áo và đi cắt tóc nhằm thay đổi việc nhận dạng của công an.

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 900 cán bộ, chiến sĩ thành lập 100 tổ, chốt bảo đảm an toàn cho Lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023.

(PLO)- Sau khi dùng dao đâm một cán bộ công an phường, Hải đã đốt cháy trụi nhà một người dân.

(PLO)- Hàng chục máy cày, máy gặt, máy xe tải được nhóm buôn lậu tuồn từ Campuchia về Việt Nam bị công an phát hiện, bắt giữ.

(PLO)- Liên quan đến vụ CSGT chặn xe nghi chở hàng cấm ở Long An tông Thiếu tá CSGT và hai người tử vong, Công an tỉnh Long An đã tạm giữ hai người để điều tra.