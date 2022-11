Gia đình viết thư cảm ơn CSGT kịp ngăn 1 phụ nữ định nhảy cầu tự tử

(PLO)- Buồn chuyện gia đình, một phụ nữ tại TP Bà Rịa định nhảy cầu tự tử thì được lực lượng CSGT kịp thời ngăn chặn.

Sáng 10-11, Cục CSGT Bộ Công an cho biết lực lượng CSGT thuộc Thủy Đoàn II vừa động viên, thuyết phục được một phụ nữ từ bỏ ý định nhảy cầu tự tử.

Sự việc xảy ra khoảng 7 giờ 30 sáng 9-11 tại khu vực cầu Cỏ May, phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời điểm này, lực lượng CSGT thuộc Thủy đoàn II phát hiện một phụ nữ đứng cạnh lan can cầu Cỏ May trong thời gian dài, khu vực dưới chân cầu có một xe máy. Người này có nhiều biểu hiện, hành động nghi chuẩn bị nhảy cầu tự tử.

Ngay lập tức, Thiếu tá Phạm Thanh Hà - cán bộ Thủy đoàn báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời cùng các cán bộ trong Thủy đội 1 phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC tiếp cận để vận động, thuyết phục người phụ nữ.

Sau một lúc, người này đã từ bỏ ý định nhảy cầu. Lực lượng chức năng đưa người này vào trụ sở đơn vị để tiếp tục động viên, liên hệ với chính quyền địa phương, thân nhân gia đình đến để đưa về nhà.

Qua trao đổi, người này cho hay tên là TTVH, 35 tuổi, trú tại TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do có mâu thuẫn trong gia đình nên chị nảy sinh ý định nhảy cầu tự tử tại cầu Cỏ May. Sau khi được lực lượng chức năng thuyết phục, chị nhận thức lại và thay đổi ý định.

Gia đình chị H cũng đã có thư cảm ơn lực lượng công an.

“Thật may mắn cho gia đình tôi vì đã có các anh công an phát hiện kịp thời và ngăn chặn không để hậu quả xảy ra. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến các anh Công an Thủy đoàn II, Cục CSGT và Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu…” - thư do chồng chị H viết.

Tuyến Phan