Giá đôla chợ đen rớt mạnh, đã 'bốc hơi' trên 500 đồng

(PLO)- Giá đôla chợ đen chật vật lấy lại mốc 25.000 đồng nhưng chỉ duy trì được hai ngày.

Hôm nay (24-11), tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.671 VND/USD, giảm 1 đồng so với hôm qua. Tỉ giá bán giao ngay được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên niêm yết ở mức 24.850 VND/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, tỉ giá chốt phiên với mức 24.852 VND/USD, tăng nhẹ 4 đồng so với phiên 22-11.

Tại các ngân hàng, giá USD cũng không biến động. Giá đồng đôla tại Vietcombank hiện niêm yết ở mức 24.264 – 24.854 VND/USD, giảm nhẹ 1 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua. Tại Eximbank mua vào 24.620 VND/USD và 24.854 VND/USD, không thay đổi giá mua nhưng giảm 1 đồng ở giá bán.

Trên thị trường chợ đen, giá USD giảm khoảng 80 đồng ở chiều mua và giảm tới 110 đồng ở chiều bán ra, giá giao dịch phổ biến ở mức 24.870 - 24.940 VND/USD.

Từ đầu tháng 11 đến nay, giá đồng bạc xanh trên chợ đen đã bốc hơi khoảng 510 đồng. Còn tại thị trường ngân hàng, tỉ giá USD/VND giảm khoảng 260 đồng. Chênh lệch giá bán USD giữa hai thị trường này hiện chỉ cách nhau khoảng 80 đồng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index đo sức mạnh của đồng USD so với các ngoại tệ mạnh khác liên tục lao dốc, hiện đã xuống 105,7 điểm- chạm đáy của 3 tháng gần đây.

T.LINH