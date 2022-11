Ngân hàng Nhà nước giảm giá bán USD sau 6 lần tăng

(PLO)- Sau sáu lần điều chỉnh tăng giá bán USD thì đây là lần đầu tiên Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ giá bán đồng đôla xuống mức 24.860 VND/USD.

Theo đó, ngày 11-11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hạ tỉ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN từ mức 24.870 VND/USD xuống 24.860 VND/USD. Sau sáu tháng gần đây với sáu lần điều chỉnh tăng thì đây là lần đầu tiên trong năm NHNN có động thái giảm giá bán USD.

Bên cạnh đó, trong một tuần trở lại đây tỉ giá trung tâm của VND so với USD do NHNN công bố cũng liên tục giảm, tuy nhiên biên độ giảm không đáng kể. Tỉ giá trung tâm hôm nay hiện ở mức 23.683 VND/USD, giảm 3 đồng so với công bố hôm qua và giảm 10 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ +/-5%, tỉ giá sàn 22.499 VND/USD và tỉ giá trần là 24.867 VND/USD.

Cùng chiều với đà giảm của tỉ giá trung tâm, giá giao dịch của cặp tiền USD/VND tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh giảm tương xứng, tuy nhiên giá bán ra luôn neo ở mức kịch trần.

Đầu giờ chiều nay, giá mua - bán đồng USD tại Vietcombank ở mức 24.630 - 24.860 VND/USD, giảm tới 60 đồng ở chiều mua vào và giảm 10 đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tại Eximbank giá mua bán đồng đôla được niêm yết ở mức 24.660 – 24.865 VND/USD, giảm 20 đồng ở chiều mua vào và giảm 4 đồng ở chiều bán so với giá đóng cửa hôm trước.

Ngược chiều với diễn biến tại thị trường chính thức, giá đôla trên thị trường chợ đen hôm nay lại bất ngờ đảo chiều tăng sau 6 ngày liên tiếp đi xuống. Hiện giá mua bán USD chợ đen phổ biến ở mức 25.150 – 25.250 VND/USD, tăng 25 đồng ở chiều mua và tăng 55 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường quốc tế, lúc 15h chiều nay (giờ Việt Nam) chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường sức mạnh đồng bạc xanh dao động ở mức 106,61 điểm, giảm 3 điểm sau hai ngày và đây là vùng thấp nhất trong gần ba tháng qua.

T.LINH