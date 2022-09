Giá đồng USD tăng mạnh, chênh lệch mua bán lên hơn 300 đồng

Đầu phiên giao dịch sáng nay, ngày 8-9, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước công bố biểu niêm yết giá bán bán giao ngay ở mức 23.700 VND/USD, tăng 300 đồng so với giá bán trong ngày 6-9.

Đây là mức tăng cao nhất so với hai lần điều chỉnh tỉ giá gần đây của NHNN nhưng không quá lớn so với biến động của đồng USD trên thị trường thế giới trong thời gian gần đây.

Tỉ giá trung tâm do NHNN công bố trong ngày hôm nay đối với cặp VND/USD tăng thêm 20 VND/USD so với phiên hôm qua, lên mức 23.281 VND/USD. So với cuối tuần trước, hiện tỉ giá trung tâm do NHNN công bố đã tăng tới 62 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, giá đồng bạc xanh cũng tăng khá mạnh. Cụ thể, tại Vietcombank hiện niêm yết giá đồng bạc xanh mua – bán ở mức 23.430 – 23.740 VND/USD, tăng 60 đồng mỗi đôla ở cả hai chiều so với phiên giao dịch đầu tuần này.

Đồng USD tăng giá sẽ có lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ, song lại gây bất lợi đối với các doanh nghiệp đang vay USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index lúc 10 giờ sáng dao động quanh mức 109,78 điểm, trước đó có thời điểm đã lập kỷ lục mới khi bật lên 110,69 điểm, tăng thêm 1,1 điểm so với cuối tuần trước. Giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh trong bối cảnh kỳ vọng việc thắt chặt chính sách tiền tệ quyết liệt của các ngân hàng trung ương ngày càng lớn.

Trong tháng 8 vừa qua, tỉ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng đã tăng xấp xỉ 0,5% lên 23.451 VND/USD vào cuối tháng. Chỉ tính riêng trong tháng 8, chỉ số đồng USD tiếp tục tăng thêm 2,6%.

Nhằm giảm bớt áp lực lên tỉ giá, NHNN tiếp tục điều tiết cung tiền qua thị trường mở, đồng thời cũng bán một lượng ngoại tệ tương đối lớn. Theo Chứng khoán BSC, hiện dự trữ ngoại hối còn khoảng 97,7 tỉ USD, giảm đáng kể so với mức kỷ lục 110 tỉ USD từng đạt được.