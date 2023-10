Gia Lai: Chủ đầu tư báo cáo nguyên nhân gây vỡ tường đập thủy điện Ia Glae 2

(PLO)- Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết sự cố vỡ tường tạm thủy điện Ia Glae 2 ở huyện Chư Prông là do mưa lớn, không gây thiệt hại về người.

Sáng 11-10, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Duy Lộc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai, cho biết chủ đầu tư công trình thủy điện Ia Glae 2 là Công ty Cổ phần Thủy điện Khải Hoàng đã có báo cáo về sự cố vỡ tường tạm đập tràn công trình này.

Theo báo cáo, nguyên nhân vỡ là do mưa lớn, nước đổ về đột ngột gây vỡ tường.

Vị trí đập thủy điện Ia Glae 2 bị vỡ tường. Ảnh: LK

Theo ông Lộc, bước đầu xác định có khoảng 17 hộ dân bị ảnh hưởng do thiệt hại về hoa màu. Hiện, doanh nghiệp cùng chính quyền hai xã Ia Ga và Ia Vê đang thống kê hoa màu bị ảnh hưởng, sau đó báo lên huyện để thực hiện thỏa thuận đền bù, hỗ trợ cho dân.

“Đây là sự cố mang tính cục bộ do mưa lớn, chỉ sập một phần tường tạm (cánh tường cao 1-2 m), phần móng đập tràn không ảnh hưởng gì. Chủ đầu tư cũng thống nhất hỗ trợ cho người dân nếu có thiệt hại” - ông Lộc nói.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Thủy điện Khải Hoàng, tối 8-10 và rạng sáng 9-10, trên địa bàn huyện Chư Prông và khu vực dự án thủy điện Ia Glae 2 có mưa đặc biệt lớn, lưu lượng nước từ thượng nguồn suối Ia Glae đổ về gây lũ quét, làm ngập úng cục bộ và cuốn trôi đất, đá về phía hạ lưu.

Do lưu lượng lũ quét về đột ngột lớn, tốc độ dòng chảy cao làm đẩy trôi một phần bê tông tường phục vụ thi công đập tràn tự do của nhà máy Ia Glae 2 (đây là phần tường đang thi công, cao trình 1-2 m, chưa hoàn thiện toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép).

Đối với phần thân đập và móng đập tràn tự do bằng bê tông cốt thép đã thi công trước (chưa tích nước hồ chứa) và các hạng mục công trình khác an toàn, ổn định, không xảy ra sự cố do mưa lũ.

Sự cố có ảnh hưởng đến một số diện tích đất trồng cây hoa màu và một số máy bơm nước của người dân dọc hai bên suối phía hạ lưu công trình; không gây thiệt hại về người, vật kiến trúc và gia súc, gia cầm.

Liên quan về sự cố vỡ tường tạm của đập dẫn nước thủy điện Ia Glae 2, PV đã nhiều lần liên lạc, nhắn tin cho ông Vũ Đình Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, để nắm thông về thiệt hại do sự cố gây ra và công tác khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, ông Hạnh không trả lời. Phía chính quyền xã Ia Ga cũng không cung cấp thông tin gì.

Gia Lai: Vỡ đập dẫn nước thủy điện Ia Glae 2 tại huyện Chư Prông (PLO)-Chính quyền UBND huyện Chư Prông (Gia Lai) xác nhận có vụ vỡ đập dẫn nước thủy điện Ia Glae 2 đang thi công trên địa bàn xã Ia Gla.

LÊ KIẾN