Gia Lai: Mưa lớn khiến hàng trăm hộ dân ở huyện Ia Pa bị cô lập

Ngày 9-10, ông Nguyễn Minh Trưởng, Bí thư Huyện ủy Ia Pa, Gia Lai, cho biết từ hai ngày nay trên địa bàn xảy ra mưa lớn, đã gây ngập cục bộ, khiến hàng trăm hộ dân hai thôn Plei Du, xã Chư Răng và Mơ Năng 2, xã Kim Tân bị chia cắt.

Từ Hai hôm nay, suối Đắk Pi Hao nước mưa đổ về lớn gây chia cắt hai thôn của hai xã Chư Răng và Kim Tân, huyện Ia Pa. Ảnh: LN.

Theo ông Trưởng, sau gần hai ngày bị ngập, lượng nước đang dần rút xuống. Tại các điểm tràn của suối qua hai thôn Plei Du (có 217 hộ, 946 khẩu, thuộc xã Chư Răng) và Mơ Năng 2 (có 311 hộ,1374 khẩu, thuộc xã Kim Tân) bị ngập sâu, việc đi lại của người dân bị chia cắt.

“Lâu nay, hai điểm này cũng thường xuyên xảy ra ngập cục bộ do mưa lớn, do các điểm tràn xây thấp. Bình thường, thời điểm bị chia cắt kéo dài khoảng một đến hai ngày nên không ảnh hưởng lớn sinh hoạt, nhu cầu thực phẩm của người dân” - ông Trưởng nói.

Thôn Mơ Năng 2, xã Kim Tân bị cô lập, chia cắt hoàn toàn với bên ngoài. Ảnh: LN.

Theo ông Trưởng, nguyên nhân gây ngập cục bộ tại hai địa điểm trên là do nước từ thượng nguồn suối Đăk Pi Hao đổ về lớn. Trong khi vị trí tràn qua suối rất thấp, nên gây ngập. Huyện đang có đề xuất xây dựng, nâng cao hai vị trí này lên cao so với hiện tại nhưng do kinh phí địa phương còn hạn hẹp chưa triển khai được.

Xã Chư Răng cắt cử lực lượng ngăn không cho người và phương tiện qua lại đoạn ngập thôn Plei Du. Ảnh: MT.

Đoạn ngập qua thôn Mơ Năng 2, xã Kim Tân.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương tích cực vận động người dân và khuyến cáo không đi lại những vị trí ngập để đảm bảo an toàn. Đồng thời, bố trí lực lượng canh những vị trí này, không cho phương tiện và người qua lại. Đối với học sinh hai thôn này tạm thời cho nghỉ học, chờ nước rút.

Sáng 9-10, tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã xảy ra mưa lớn, gây ngập cục bộ nhiều đường, như: Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Lê Hồng Phong... Một số vị trí ngập sâu một mét khiến nhiều phương tiện xe máy, ô tô bị chết máy. Sáng nay, mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường tại TP Kon Tum. Ảnh: HN. Một số nhà dân tại khu vực ngập bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nước tràn vào nhà, nguy cơ gây hư hỏng các thiết bị điện và một số tài sản gia đình. Nhiều tuyến đường ngập sâu gần một mét, khiến nhiều phương tiện giao thông bị chết máy. Ảnh: HN. Theo người dân, TP Kon Tum hay xảy ra tình trạng đường ngập lụt khi có mưa to. Việc này, TP Kon Tum đã lên giải pháp khắc phục nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết triệt để khiến người dân bức xúc.

TP Cà Mau ngập sâu, nhiều xe chết máy sau cơn mưa kéo dài (PLO)- Từ trưa 2-10, mưa rất to và kéo dài đã khiến TP Cà Mau ngập sâu, nhiều xe bị chết máy.

LÊ KIẾN