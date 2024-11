Gia Lai: Ra lệnh xả nước hồ bị thủng thân đập, sơ tán người khẩn cấp 14/11/2024 22:09

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai ra lệnh hỏa tốc yêu cầu xả tràn hồ chứa Ia Ring bị thủng thân đập, đồng thời sơ tán dân đến nơi an toàn.

Chiều tối 14-11, ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ký lệnh hỏa tốc yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai xả nước qua tràn hồ chứa Ia Ring ở xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê trong trường hợp sự cố khẩn cấp.

Xả nước qua tràn hồ chứa Ia Ring. Ảnh: LK.

Thời điểm bắt đầu xả từ 17 giờ ngày 14-11 với lưu lượng xả qua tràn dự kiến 30-60 m3/s. Thời điểm kết thúc xả khi hạ mực nước hồ xuống 687,3 m, tùy tình hình thực tế công trình để công ty điều chỉnh lưu lượng xả hợp lý; đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp để đảm bảo an toàn công trình.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các chức năng là thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai có công văn yêu cầu Sở NN&PTNT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, UBND huyện Chư Sê khẩn trương triển khai giải pháp ứng phó với sự cố hồ chứa nước Ia Ring.

Theo đó, để nhanh chóng giải quyết sự cố, có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn công trình, bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ tịch UBND huyện Chư Sê khẩn trương chỉ đạo hướng dẫn người dân sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an toàn.

Hàng trăm người tham gia khắc phục khẩn cấp sự cố tại hồ chứa Ia Ring. Ảnh: LK

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ tịch UBND huyện Chư Sê tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn thương trong tình huống khẩn cấp; quyết định tổ chức cưỡng chế sơ tán trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành chỉ đạo, chỉ huy, hướng dẫn sơ tán vì mục đích an toàn cho người dân.

Đồng thời, huy động tối đa lực lượng, phương tiện của địa phương phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai để nhanh chóng xử lý sự cố công trình.

Tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ; thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình về Sở NN&PTNT và UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo kịp thời; bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai huy động tối đa lực lượng, phương tiện để nhanh chóng xử lý sự cố công trình; thực hiện nghiêm lệnh vận hành hồ chứa.

Sau khi giải quyết tạm thời sự cố, yêu cầu công ty nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn công trình; có kế hoạch điều tiết nước phù hợp để đảm bảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Mặt đập hồ Ia Ring bị thủng xuyên thân đập với miệng hố rộng 6 mét.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan xác định nguyên nhân, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn công trình về lâu dài và phục vụ sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình, sẵn sàng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung ứng phó, cứu hộ, cứu nạn theo quy định.

Như PLO đã thông tin, rạng sáng 14-11, các công nhân phát hiện một số vị trí thân đập Ia Ring bị hư hỏng, nước chảy xuyên qua thân đập, đổ về phía hạ du. Cùng ngày, tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng tiến hành khắc phục khẩn cấp sự cố.

Dự án hồ thủy lợi Ia Ring do Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư, hoàn thành năm 2008, có dung tích hơn 10 triệu m3 nước, có khả năng cung cấp nước tưới cho 2.300 ha cây trồng, cấp nước sinh hoạt cho 10.000 hộ gia đình huyện Chư Sê.