Giá USD chợ đen bất ngờ đảo chiều

(PLO)- Đồng USD trên thị trường chợ đen đã tăng trở lại sau nhiều ngày miệt mài lao dốc, nhưng vẫn chưa thể đuổi kịp so với giá bán tại các ngân hàng thương mại.

Ngày 19-1, tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.605 VND/USD, giảm 1 đồng so với hôm qua. Tỉ giá bán giao ngay được Ngân hàng Nhà nước duy trì ổn định ở mức 24.780 VND/USD, tỉ giá mua giao ngay ở mức 23.450 VND/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, chiều qua tỉ giá chốt phiên với mức 23.443 VND/USD, tăng 9 đồng so với phiên trước đó.

Giá USD phiên chiều nay tại các ngân hàng thương mại diễn biến trái chiều. Đơn cử như tại Vietcombank, giá mua USD được ngân hàng này niêm yết ở mức 23.270 VND/USD, bán ra 23.620 VND/USD, tăng 20 đồng ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua.

Trong khi đó, Eximbank lại giảm mạnh tới 60 đồng ở chiều mua vào và tăng 70 đồng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 23.220 VND/USD, bán ra 23.640 VND/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD bất ngờ tăng mạnh, lúc 4 giờ chiều nay được mua vào với mức 23.470 VND/USD và bán ra 23.540 VND/USD. So với giá sáng qua, hiện mỗi USD tự do ở chiều mua được cộng thêm khoảng 60 đồng và giá bán được “đôn thêm” khoảng 80 đồng.

Đây mức tăng mạnh nhất tính theo ngày kể từ đầu tháng 1, nhưng vẫn thấp hơn ngân hàng từ 80-100 đồng.

Giá USD trên thị trường quốc tế giảm mạnh, chỉ số USD-Index giảm xuống còn 102,2 điểm, thấp nhất từ đầu tháng 6 năm ngoái tới nay.

