Giá USD hôm nay trên thị trường chợ đen ‘rơi tự do’ 04/07/2024 16:01

(PLO)- Giá USD hôm nay, ngày 4-7 trên thị trường tự do tiếp tục trượt dốc. Trong khi đó, giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng thương mại vẫn neo ở mức kịch trần.

Ngày 4-7, tỉ giá trung tâm của VND so với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.251 đồng, giảm 7 đồng so với hôm qua.

Giá USD hôm nay toàn thị trường đồng loạt giảm

Tại Vietcombank, giá USD mua – bán ở mức 25.213 – 25.463 VND/USD. Trong khi đó, BIDV giảm 7 đồng ở chiều bán, xuống còn 25.463 đồng nhưng vẫn giữ nguyên giá mua vào ở mức 25.250 VND/USD… Như vậy, giá USD tại các ngân hàng vẫn chưa rời khỏi mức kịch trần.

Giá USD hôm nay trên thị trường tự do tiếp tục giảm mạnh. Ảnh minh họa

Trên thị trường tự do, giá USD hôm nay giảm tới 80 đồng ở cả hai chiều, đẩy giá mua vào xuống còn 25.720 VND/USD và bán ra chỉ còn 25.800 đồng. So với mức giá cao kỷ lục hồi tuần trước, 26.060 đồng, đến nay mỗi USD đã “bay” hơn 200 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá USD đang có phiên giảm điểm thứ 6 liên tiếp, tương ứng chỉ số USD-Index mất 0,74%, xuống còn 105,29 điểm. Đồng USD lao dốc, sau khi dữ liệu mới nhất được công bố cho thấy thị trường việc làm mới đang hạ nhiệt. Điều này có khả năng mở đường cho Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tính toán bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến.

Cụ thể, báo cáo việc làm của ADP cho thấy, thị trường lao động Mỹ tạo ra 150.000 việc làm mới trong tháng 6, thấp hơn mức 157.000 của tháng 5 và thấp hơn so với mức 159.000 theo kỳ vọng. Trong khi đó, Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở mức 238.000 đơn, tăng từ mức 234.000 đơn của tuần trước đó và cao hơn một chút so với mức 235.000 đơn theo dự báo.

Áp lực tỉ giá sẽ sớm hạ nhiệt?

Theo nhóm phân tích thị trường tại Công ty chứng khoán MBS, đồng VND đã giảm giá 4,7% so với USD so với đầu năm nay. Tuy nhiên, diễn biến của đồng VND vẫn khá tương đồng với các đồng tiền khác trong khu vực Châu Á.

Để giữ ổn định tỉ giá, NHNN đã thực hiện các biện pháp như kích hoạt kênh đấu giá trái phiếu từ ngày 11-3 để chống lại việc đầu cơ tỉ giá, bằng cách giảm lượng VND lưu thông và thu hẹp khoảng cách lãi suất giữa VND và USD trên thị trường liên ngân hàng.

Được biết, từ giữa tháng 4, NHNN đã bắt đầu bán USD cho các ngân hàng thương mại có trạng thái ngoại tệ âm với mức giá thấp hơn, nhằm mục đích làm giảm lo ngại trên thị trường và làm dịu thanh khoản. Do đó, sự biến động của tỉ giá chủ yếu là do sức mạnh của USD, được gia tăng bởi sự chênh lệch lãi suất âm so với Mỹ đối với một số đồng tiền.

Một số chuyên gia cho rằng, tỉ giá USD/VND trên thị trường chính thức vẫn chịu áp lực, nhưng sẽ sớm được giải tỏa bởi trong nửa đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 190 tỉ USD (tăng 14,5% so với cùng kỳ), một bước nhảy vọt từ mức giảm 12,1% trong 6 tháng đầu năm 2023.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như hàng điện tử, máy tính, máy móc, điện thoại, gỗ và sản phẩm gỗ đã tiếp tục tăng trưởng đáng kể. Khu vực kinh tế trong nước tăng 20,6%, chiếm 28% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,3%, chiếm 72%.