Giá USD tại ngân hàng tiếp tục tăng 'nóng'

(PLO)- Trong khi giá bán USD chợ đen trong phiên giao dịch sáng nay chỉ nhích nhẹ thì trên thị trường chính thức giá bán đồng bạc xanh đồng loạt tăng kịch trần.

Đây là lần thứ 4 trong vòng hơn một tháng trở lại đây Ngân hàng Nhà nước thực hiện điều chỉnh tăng giá bán USD.

Sáng 24-10, Sở Giao dịch NHNN tiếp tục ngừng niêm yết giá mua vào USD, trong khi đó nâng tỉ giá bán USD/VND từ 24.380 VND/USD lên 24.870 VND/USD, với biên độ tăng lên tới 490 đồng so với trước. Đây là mức tăng mạnh nhất của NHNN trong nhiều năm qua, trong phiên giao dịch đầu tuần trước nhà điều hành đã tăng giá bán USD thêm 455 đồng.

Tính chung từ đầu năm, đến nay NHNN đã có tới 6 lần điều chỉnh tăng tỉ giá bán USD với tổng mức tăng là 1.720 VND/USD.

Tỉ giá trung tâm của đồng VND so với USD do NHNN công bố trong ngày hôm nay ở mức 23.700 VND/USD, tăng 12 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ +/-5%, tỉ giá sàn là 22.515 VND/USD và tỉ giá trần là 24.885 VND/USD.

Ngay sau động thái này, giá USD tại các ngân hàng tăng mạnh, giá bán ra đồng loạt niêm yết ở mức kịch trần.

Cụ thể, tại Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 24.575 – 24.885 VND/USD, tăng 15 đồng mỗi đôla so với cuối tuần trước.

Tại Eximbank giá USD hiện giao dịch ở mức 24.700 VND/USD (mua) và 24.885 VND/USD (bán) tăng 100 đồng ở chiều mua nhưng ở chiều bán ra chỉ tăng 17 đồng so với giá chốt phiên trước đó.

Tại ngân hàng SHB, giá mua bán đồng bạc xanh hiện công bố ở mức 24.610 – 24.885 VND/USD, tăng 200 đồng ở chiều mua vào và tăng 195 đồng ở chiều bán ra so với hôm trước.

So với đầu tuần trước, tỉ giá USD/VND đã tăng từ 435 – 610 đồng tùy từng ngân hàng, tương đương tăng khoảng 2,5%. Còn nếu so với cuối năm ngoái, tỉ giá USD/VND hiện đã tăng quanh ngưỡng 2.000 VND/USD, tương đương VND giảm khoảng 8% so với USD.

Trên thị trường chợ đen, giá USD vẫn giao dịch quanh mức hiện giao dịch trong khoảng 25.020-25.120 VND/USD, không thay đổi so với cuối tuần trước. Tuy nhiên một số nơi có nhích nhẹ giá mua – bán thêm 25 – 40 đồng mỗi đôla, lên mức 25.070 – 25.140 VND/USD.

