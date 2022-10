'Chợ đen' tăng mạnh giá mua USD để gom 'hàng'

(PLO)- Với 5 phiên tăng giá liên tiếp, đến nay mỗi USD trên thị trường phi chính thức đã tăng khoảng 800 đồng.

Đến đầu giờ chiều nay, ngày 21-10, giá mua USD chợ đen tăng cao hơn rất nhiều so với biên độ tăng của giá bán USD so với hôm qua.

Cụ thể, giá USD chợ đen tại TP.HCM tăng tới 120 đồng trong khi giá bán ra chỉ nhích thêm 20 đồng so với cuối phiên hôm qua. Hiện giá mua và bán được giao dịch phổ biến quanh mức 25.020 – 25.120 VND/USD, thậm chí một số nơi báo giá mua bán ở ngưỡng 25.100 – 25.200 VND/USD.

Tỉ giá trung tâm của VND so với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố trong ngày hôm nay ở mức 23.688 VND/USD, tăng tiếp 6 đồng so với công bố trước. Với biên độ +/-5% theo quy định, tỉ giá sàn là 22.504 VND/USD, tỉ giá trần 24.872 VND/USD.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 24.500 – 24.810 VND/USD, tăng 140 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, ngân hàng BIDV cũng tăng thêm 140 đồng mỗi USD, niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 24.550 – 24.830 VND/USD.

Ngân hàng Eximbank từ đầu giờ sáng đến lúc này đã có 21 lần thay đổi bảng điện và hiện niêm yết giao dịch mua – bán USD ở mức 24.580 – 24.850 VND/USD, tăng 180 đồng chiều mua và 190 đồng chiều bán so với chốt phiên trước đó.

Như vậy, so với hôm qua, tốc độ tăng giá USD chợ đen đang chậm lại. Trong khi đó, biên độ tăng giá USD tại các ngân hàng lại cao hơn. Điều này khiến cho chênh lệch giá mua bán USD giữa thị trường chính thức và phi chính thức đang dần thu hẹp lại.

T.LINH