Giá vàng SJC tăng vù vù rồi đột ngột giảm

(PLO)- Càng sát ngày vía Thần Tài, thị trường vàng trong nước càng có nhiều diễn biến bất thường.

Đầu phiên sáng nay, ngày 29-1, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết ở mức 67,5 triệu đồng/lượng (mua) và 68,5 triệu đồng/lượng (bán), không thay đổi so với hôm qua.

Nhưng đến trưa cùng ngày, giá vàng miếng SJC mua – bán chỉ còn 67,3 – 68,3 triệu đồng/lượng, tức là giảm tới 400.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước.

Thậm chí tại Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng miếng SJC còn bị “dìm” xuống mức 67 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,7 triệu đồng/lượng (bán ra), tức là giảm tới 700.000 đồng/lượng ở chiều bán và giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua so với sáng qua.

Trong khi vàng miếng SJC chịu áp lực rớt giá mạnh do lực bán ra cao hơn so với lực mua vào, vàng nhẫn 9999 lại có xu hướng giảm nhẹ nhàng hơn. Hiện giá vàng nhẫn tròn trơn 24K tại Công ty vàng bạc Mi Hồng được niêm yết ở mức 54,8 – 55,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 100.000 đồng/lượng ở chiều mua so với giá đóng cửa hôm qua, nhưng chiều bán ra vẫn giữ nguyên.

Còn tại PNJ giá vàng nữ trang 24K giữ nguyên giá mua vào ở mưc 55,5 triệu đồng/lượng, song tăng thêm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra với giá 56,8 triệu đồng/lượng

Diễn biến trái chiều của vàng miếng SJC và vàng 9999 cho thấy thị trường đang nghiêng về vàng 9999 nhiều hơn do chênh lệch của hai sản phẩm này quá khác biệt so với giá vàng thế giới.

Hiện vàng miếng SJC đang đắt hơn vàng thế giới khoảng 13,5 triệu đồng mỗi lượng, còn độ vênh của vàng nhẫn 24K với giá vàng quốc tế chỉ có 2 triệu đồng mà thôi.

