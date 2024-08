Giải cứu một phụ nữ sau 28 năm bị lừa bán sang Trung Quốc 07/08/2024 19:10

Ngày 7-8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Móng Cái vừa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái để tiếp nhận từ Cục Công an TP Đông Hưng, Trung Quốc một nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc lấy chồng cách đây nhiều năm.

Cục Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) bàn giao chị K (áo sọc đen trắng) về Việt Nam sau 28 năm bị lừa bán sang Trung Quốc. Ảnh: CAQN

Trước đó, gia đình chị KNTK, 45 tuổi, trú huyện Thạch Thất, TP Hà Nội - nạn nhân bị lừa bán, có đơn trình báo gửi Công an TP Móng Cái đề nghị xác minh, giải cứu chị K sau khi nhận được thông tin chị này bị lừa bán sang Trung Quốc lấy chồng.

Qua đường dây nóng hợp tác quốc tế, Công an TP Móng Cái đã trao đổi thông tin và đề nghị Cục Công an TP Đông Hưng hỗ trợ xác minh, giải cứu nạn nhân.

Được sự hỗ trợ của Cục Công an TP Đông Hưng, chị K đã được giải cứu và được làm các thủ tục cần thiết để trở về quê hương.

Chị K cho biết do tin lời hứa của một số người rằng sang Trung Quốc sẽ có “việc nhẹ, lương cao” nên đã bị lừa bán cho một người đàn ông sinh sống tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây khi mới 17 tuổi.

Quá trình sinh sống tại Trung Quốc, chị K thường tìm cách liên lạc với gia đình ở Việt Nam nhưng phải đến cuối năm 2023 mới liên lạc được với người nhà qua mạng xã hội và nhờ làm đơn trình báo.