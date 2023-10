(PLO)- Chỉ trong vòng 1 giờ vào cuộc, công an TP Đà Lạt đã giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc

Tối 19-10, Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa giải cứu thành công cháu Nguyễn Trần Phúc A, 6 tuổi, là học sinh lớp 1 ở một trường tiểu học ở TP Đà Lạt.

Đen bị công an bắt giữ. Ảnh: TVP

Cùng với việc giải cứu thành công cháu A, công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Đoàn Văn Đen, 30 tuổi, ngụ xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Cụ thể, Đen và mẹ cháu A (41 tuổi, ngụ Phường 2, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, giữa Đen và mẹ cháu A xảy ra mâu thuẫn.

Do muốn nối lại tình cảm, vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày, Đen đến trường học của cháu A nói với cô giáo là ba của cháu A. và xin cho đón A về vì mẹ A đang bị tai nạn.

Do cháu A nói rằng Đen là ba nên cô giáo đã cho Đen đón cháu A về,

Sau khi đón cháu A, Đen dùng xe máy Sirius BKS: 49E1-192.36 chở cháu A hướng về đường Khe Sanh.

Tiếp nhận tin báo, Đại tá Trần Vĩnh Phú - Trưởng Công an TP Đà Lạt đã trực tiếp chỉ huy các lực lượng thuộc công an TP Đà Lạt phối hợp với phòng CSHS - Công an tỉnh Lâm Đồng truy bắt.

Khi Đen chở cháu A. đến đường hẻm Bình Yên, đường Khe Sanh, Phường 10, TP Đà Lạt thì Đen bỏ xe, ôm cháu bé bỏ chạy.

Tổ công tác truy đuổi đến một vườn nhà ở số 25, đường Khe Sanh thì khống chế, bắt giữ Đen. Giải cứu cháu A. an toàn.

Trao đổi với PLO sau khi giải cứu thành công cháu A., một lãnh đạo công an tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc các nhà trường kiểm soát thiếu chặt việc đưa, đón các cháu là một trong những nguyên nhân khiến người lạ có thể trà trộn vào các trường để gây hại cho các cháu.

VÕ TÙNG