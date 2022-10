Giải Golf từ thiện của Chuyên đề Công an TP.HCM thu gần 6 tỉ đồng

(PLO)- Tiếp nối thành công của các lần gây quỹ từ thiện trước đây, sáng 19-10 tại sân Golf Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã diễn ra giải Golf từ thiện lần thứ 1 -2022 do Ban Chuyên đề Công an TP.HCM kết hợp với Cộng đồng Thể thao Người khuyết tật tổ chức nhằm kết nối giao lưu các doanh nghiệp để cùng chung tay làm công tác thiện nguyện.

Giải Golf từ thiện của Chuyên đề Công an TP.HCM tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu quan trọng là gây quỹ cho các hoạt động dành cho những người nghèo bị khuyết tật. Giải không chỉ là sân chơi lành mạnh, nơi hội tụ lòng đam mê của các Golf thủ, còn là nơi thể hiện tấm lòng thiện nguyện.

Với truyền thống lá lành đùm lá rách mà 46 năm qua, Ban Chuyên đề Công an TP.HCM (tiền thân là Báo Công an TP.HCM) với mục đích giúp đỡ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn và địa phương khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời thông qua giải lần này, Ban tổ chức cũng vận động gây quỹ từ thiện đóng góp vào hoạt động tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán – Quý Mão 2023.

Giải thu hút gần 200 golfer là những doanh nhân giàu lòng nhân ái đều cùng hướng đến mục tiêu thể thao cùng đóng góp cho phát triển quỹ thiện nguyện. Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền tài trợ cho giải mà Ban tổ chức vận động được là hơn 800 triệu đồng cùng nhiều hiện vật giá trị gần 6 tỷ đồng.

Kết thúc giải, Ban tổ chức sẽ trao toàn bộ số tiền quyên góp được đến Cộng đồng Thể thao Người khuyết tật, các địa phương mà đời sống của người dân còn khó khăn.

Thay mặt Ban biên tập Ban Chuyên đề Công an TP.HCM, Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng ban – Chuyên đề Công an TP.HCM gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các quý báo đài, nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, các golf thủ đầy nhiệt thành đã tham gia tích cực để giúp cho giải Golf từ thiện lần thứ I - Chuyên đề Công an TP.HCM đã thành công tốt đẹp về nhiều mặt, trong đó điểm sáng nhất là tấm lòng từ thiện của tất cả mọi người.

TUẤN LÊ