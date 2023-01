Giải nhiệt đón xuân, thư thả uống trà đón Tết

(PLO)- Những tờ lịch đầu tiên của năm 2023 đã được lật mở, chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết cổ truyền. Mọi người, mọi nhà đang sống trong thời khắc cuối năm với những cảm xúc rất đặc biệt.

Năm 2022 đi qua với biết bao khó khăn, lo lắng, Tết đến gần, lòng người bỗng nhẹ bâng khi giải tỏa căng thẳng với Trà Xanh Không Độ, thư thả giải nhiệt đón Xuân về.

Sắc xuân đang tràn ngập khắp phố phường, lòng người xốn xang, chộn rộn hơn bao giờ hết trong thời khắc cuối năm. Ông Đồ đã mài sẵn bút nghiên, các chậu mai, cành đào đã bắt đầu khoe sắc ngoài phố để mọi người thưởng ngoạn, mua sắm đón Tết. Những cuộc gọi video hẹn ngày đoàn viên, những món quà Tết cũng đang được chuẩn bị cho ngày về.

Tết Quý Mão là một cái Tết đặc biệt nữa đến với mọi người bởi dịch bệnh đi qua thì khó khăn ập đến, công việc lúc có lúc không, thu nhập bấp bênh. Cuộc sống mệt mỏi, căng thẳng cả năm được mọi người giải nhiệt bằng những chai Trà Xanh Không Độ. Tết đến lòng người cũng vui trở lại, phố phương tươi mới hơn với những chậu hoa khoe sắc, những giai điệu rộn ràng đón xuân, lòng người ngập tràn hy vọng vào năm mới với những khởi đầu tốt đẹp hơn.

Thế nên, Tết năm nay thay vì lo lắng, căng thẳng chuyện tiền bạc, công việc, nhiều bạn trẻ bỗng như cảm được ý nghĩa thực sự của ngày Tết. Thay vì ở lại thành phố cày cuốc kiếm tiền hay đi đâu đó thật xa để trải nghiệm, họ chọn về đoàn viên cùng gia đình. Được trở về nhà sau một năm dài khó khăn, mệt mỏi, thư thả ăn bánh, uống Trà Xanh Không Độ giải tỏa căng thẳng đón Tết giữa căn nhà ấm áp tình thân, vậy là đủ.

Thu Hoàng, một người trẻ tại quận Tân Bình (TP.HCM) kể: “Là người Sài Gòn, mình không có trải nghiệm về quê đón Tết như nhiều người khác. Ở Sài Gòn những ngày Tết thật bình yên, nhẹ nhàng khi mọi người dành trọn thời gian cho nhau. Sáng sáng cả nhà café, uống Trà xanh giải nhiệt đón xuân. Tới trưa cùng vào bếp nấu nướng, chiều đi dạo phố, thăm hỏi, chúc Tết người thân”, Tết luôn là một khoảng thời gian rất thư thái để uống trà giải nhiệt đón xuân, hy vọng về một năm mới nhiều may mắn, an bình hơn.

Với Thu Vân (26 tuổi, TP.Thủ Đức), cô đã đặt vé máy bay từ nửa tháng trước để thư thả tận hưởng những ngày cận Tết ở Sài Gòn trước khi về quê Thanh Hóa. “Cả năm khó khăn chẳng dành dụm được gì nhiều nhưng thôi kệ. Cứ đặt sẵn vé máy bay, Tết về nhà cùng món quà là sức khỏe, sự bình yên và nụ cười dành cho bố mẹ là được rồi.

Chẳng gì bằng sự an yên trong tâm hồn nên những ngày trước Tết, mình luôn giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, quẳng hết mọi gánh lo trong năm bằng cách thưởng thức những chai Trà Xanh Không Độ để nhẹ lòng về quê sum vầy cùng bố mẹ”, cô gái trẻ cho biết.

Nhiều người trẻ khác cũng quẳng hết gánh lo để rũ bỏ căng thẳng, mệt mỏi bằng những chai Trà Xanh Không Độ trong những ngày cuối năm này. Dày dép, mỹ phẩm, quần áo và 1 gói spa, làm tóc là những thứ mà Thùy Linh dự định mua sau khi nhận lương tháng cuối cùng trong năm. Tuy nhiên đến những ngày cận Tết, cô gái trẻ quê Tây Ninh này quyết định hủy kế hoạch mua sắm cho riêng mình.

“Năm nay công việc bấp bênh, tiết kiệm không đáng được bao nhiêu nên tôi quyết định cắt giảm chi tiêu, sống đơn giản cho thanh thản. Hàng ngày ngoài làm việc, tôi tụ tập cùng bạn bè uống Trà xanh, ngắm hoa, thưởng ngoạn không khí ngày giáp Tết để xóa tan mọi căng thẳng, rũ bỏ mọi mệt mỏi trong năm cũ để đón một năm mới với nhiều may mắn hơn”, Thùy Linh nói.

Giải nhiệt đón xuân bằng những chai Trà Xanh Không Độ để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi trước ngày Tết cũng là cách mà một người bận rộn như Minh Tú, một nhân viên ngân hàng tại TP.HCM chọn để F5 bản thân những ngày này.

“Ngành ngân hàng trong năm vừa qua gặp không ít áp lực do khó khăn chung, những ngày cuối năm của mình là những ngày dài áp lực với deadline năm cũ và kế hoạch cho năm mới. Để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, Tú chọn Trà Xanh Không Độ để uống mỗi ngày. Đây là cách Tú chọn để refesh bản thân và tâm hồn để giải nhiệt đón xuân, hy vọng năm mới có nhiều may mắn và tốt lành hơn năm cũ”, Minh Tú cho biết.

Tết đang đến trước cửa mỗi nhà, mùa xuân mới lại về trên quê hương đất nước và trong mỗi con người. Để cầu mong một năm mới nhiều may mắn, tốt đẹp hơn năm cũ, ai ai cũng giải tỏa căng thẳng, xua tan mệt mỏi năm cũ với Trà Xanh Không Độ để mong một năm mới an yên, hạnh phúc và nhiều may mắn hơn.



N.K