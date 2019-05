BTS tiếp tục phá đảo Music Core với điểm số tuyệt đối

Trong lịch sử BXH âm nhạc Music Core, chỉ có hai ca khúc là Fake Love (cũng của BTS) và Good Luck của Beast mới đạt được kỉ lục như vậy. Ngoài ra, BXH tuần này còn có những tiết mục trình diễn thú vị của Twice, N.Flying, Dia, Txt, Dongkiz, 1The9 Tập tiếp theo của của Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc MBC’s show!

Không thể phủ nhận mức độ oanh tạc của Boy With Luv trên các sân khấu tuần, không chỉ giúp bảy chàng trai nhà Big Hit rinh cúp không ngừng nghỉ mà còn thiết lập những số điểm cao kỷ lục. Với tổng 10000 điểm, Boy With Luv giành số điểm chiến thắng cao nhất trên Music Core trong năm 2019 và là nghệ sĩ đầu tiên lập kỉ lục đạt điểm tuyệt đối 2 lần với ca khúc Fake Love và Boy With Luv.





Trong lịch sử BXH Music Core, ngoài BTS chỉ có BEAST là đạt điểm tuyệt đối với Good Luck từ 28-6-2014, đây cũng là chiếc cúp thứ sáu dành cho ca khúc Boy With Luv.



“Boy with Luv”- BTS



Twice – “Fancy”



Verivery - Light Up



Tập tiếp theo của của Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc – MBC’s show! Music Core sẽ được phát sóng vào 13 giờ 30 phút trên DANET, FPT Play và My TV (cùng lúc với Hàn Quốc) và phát sóng lại bản phụ đề tiếng Việt lúc 18 giờ ngày 4-5 trên các dịch vụ xem phim trực tuyến cùng VTVcab 4-kênh Love.