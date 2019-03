Các hoa hậu Việt Nam hưởng ứng Giờ Trái đất

1. Hoa hậu Trái Đất 2018- Phương Khánh đi dọn rác ở chân cầu

Chiều 22-3, Hoa hậu Trái Đất 2018 - Phương Khánh đã cùng với nữ ca sĩ Han Sara cùng 3 thành viên nhóm nhạc Uni5 đến chân cầu Sài Gòn để thực hiện "Thử thách dọn rác - #ChallengeForChange". Sau 2 giờ đồng hồ, các nghệ sĩ cùng ê-kíp đã dọn sạch khối lượng lớn rác.

Sau đó, trang chủ Miss Earth đã đăng tải hoạt động của Hoa hậu Phương Khánh. Nhiều fan hâm mộ đã hết lời khen ngợi hành động đẹp của cô. Phương Khánh đã nhiều lần khẳng định một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hoa hậu Trái Đất là kêu gọi bảo vệ môi trường sống, chống biến đổi khí hậu.



Phương khánh tham gia chạy Olympic Vì sức khoẻ toàn dân sáng ngày 24-3

Ngày 24-3, Phương khánh tham gia chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân. Một sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 2 ngàn người tham gia. Cô cho biết: "Khánh cảm thấy rất vui khi được cùng gia đình lớn hoạt động và lan truyền thông điệp vì cuộc sống xanh và vì một thành phố xanh".





Phương Khánh ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng

Trở về từ cuộc thi Miss Earth, dù có một nhan sắc rực rỡ nhưng Phương Khánh vẫn bị dính phải những lùm xùm từ nghi án mua giải. Phương Khánh đã chọn cách im lặng, tập trung vào công việc và tích cực tham gia nhiều dự án nhằm bảo vệ môi trường. Hình ảnh của Phương Khánh ngày càng đẹp hơn trong mắt công chúng.



2. Top 4 Hoa hậu Liên lục địa- Lê Âu Ngân Anh kêu gọi sử dụng năng lượng sạch

Có vẻ như những định kiến xấu về nhan sắc của Ngân Anh đang ngày được phá vỡ, công chúng đã dần thay đổi cách nhìn về nhan sắc của cô. Trong những bức ảnh mới nhất, cô rất trẻ trung, xinh đẹp. Thời gian qua, Ngân Anh cũng đã chọn cách im lặng trước những lời hoài nghi, châm chọc để tập trung vào việc học tập và tham gia các hoạt động xã hội.



Ngân Anh trong buổi diễu hành hưởng chiến dịch toàn cầu Giờ Trái Đất

Ngày 23-3, trong đồng phục áo thun đen của chiến dịch toàn cầu "Giờ trái đất", Lê Âu Ngân Anh cùng hàng ngàn bạn trẻ tình nguyện viên tại TP.HCM kêu gọi người dân thành phố tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường sống.





Ngân Anh kêu gọi tiết kiệm năng lượng và chuyển sang sử dụng năng lượng xanh không gây ô nhiễm môi trường.

Là khách mời đặc biệt trong lễ phát động, Ngân Anh chia sẻ: "Trên cương vị là Hoa hậu Đại Dương, Ngân Anh mong muốn là người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ tham gia những hoạt động vì cộng đồng. Ngân Anh nghĩ rằng Trái Đất đã ưu ái dành tặng cho chúng ta một bầu khí quyển trong lành, một mái nhà chung để tồn tại, để phát triển. Vì thế, Ngân Anh hy vọng rằng chúng ta đừng nên ích kỉ và thờ ơ nữa, mỗi chúng ta đều có trách nhiệm trong việc thay đổi lối sống, ngay cả những thói quen nhỏ nhất để chung tay bảo vệ môi trường sống quanh mình”.

Ngân Anh đã đạp xe cùng đoàn diễu hành qua các tuyến đường trung tâm của thành phố, tuyên truyền vận động người dân quan tâm hơn đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, chung tay sử dụng năng lượng xanh ...



Ngân Anh đã đạp xe cùng đoàn diễu hành qua các tuyến đường trung tâm của thành phố.

Có vẻ như Ngân Anh của hiện tại và Ngân Anh của hai cuộc thi Hoa hậu Đại Dương và Hoa Hậu Liên lục địa trước đây...chẳng có gì liên quan với nhau. Ngân Anh từng giải thích với các fan và báo chí do cô không có kinh nghiệm make up nên khi "giao mặt" cho người trang điểm trong các cuộc thi Hoa hậu , cô luôn bị "dìm" xấu hơn, chụp ảnh khi đã make up càng không ăn ảnh. Hiện nay, cô chọn lối trang điểm trang điểm phớt nhẹ, tự nhiên.



3. Á hậu Hoàng Thùy- xây dựng hình ảnh đẹp trên con đường đến Miss Universe 2019

Dù chưa có thông tin chính thức nhưng khả năng gần như chắc chắn là Á hậu Hoàng Thùy sẽ tham gia cuộc thi Miss Universe 2019. Thời gian qua, cô tích cực xây dựng hình ảnh một người đẹp năng động, thân thiện, có trách nhiệm cộng đồng.

Chiến dịch Giờ Trái Đất cũng là một cơ hội để Hoàng Thùy lan tỏa hình ảnh và những thông điệp tích cực của mình đối với môi trường. Ngày 22-3, Hoàng Thùy đã tham gia trồng cây và giao lưu cùng học sinh tại tỉnh Quảng Ninh.



Á hậu Hoàng Thùy tham gia trồng cây và giao lưu với học sinh tỉnh Quảng nam

Thuộc khuôn khổ dự án “Tôi chọn sống xanh” do Nam A Bank và tổ chức VinaCapital Foundation thực hiện, chương trình nhận được sự hưởng ứng của các em học sinh trường tiểu học Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Cô chia sẻ: “Thùy chọn cách giúp mọi người hiểu hơn về vai trò của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ và duy trì cuộc sống xanh sạch đẹp thông qua những hành động thiết thực ngay từ bây giờ. Không chỉ bằng lời nói, mỗi người một hành động sẽ góp phần cải thiện môi trường”.



Hoàng Thùy tích cực xây dựng hình ảnh một người đẹp năng động, thân thiện, có trách nhiệm với cộng đồng

Không chỉ cùng các em học sinh trồng cây, Hoàng Thùy còn tham gia trang trí bức tường trường học bằng những hình vẽ dễ thương, gần gũi lứa tuổi học sinh. Sự thân thiện, nhiệt tình của Hoàng Thùy khiến các em học sinh rất yêu quý và liên tục xin chụp ảnh cùng.