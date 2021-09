Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thành tích của cô khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Đài Truyền hình Việt Nam vừa chính thức xác nhận, Trần Khánh Vy sẽ là gương mặt mới cùng với Ngọc Huy dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Đây là chương trình đã ghi dấu ấn sâu đậm trong trái tim hàng triệu người hâm mộ.



Trần Khánh Vy dịu dàng trong tà áo dài nữ sinh nhiều năm trước. Ảnh: FBNV

Năm nay Khánh Vy 22 tuổi. Tuổi đời còn trẻ nhưng những thành tích của cô gái xứ Nghệ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bởi vậy, khi hay tin Khánh Vy sẽ là người kế nhiệm MC Diệp Chi, người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng cô gái trẻ tài năng.

Khánh Vy không phải là cái tên xa lạ với giới trẻ. Cô được biết đến với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng". Đầu 2016, một clip nữ sinh xứ Nghệ bắt chước 7 thứ tiếng được chia sẻ rộng rãi với hàng triệu lượt xem.

Cô gái đó chính là Khánh Vy, năm đó Vy đang là học sinh chuyên Anh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Khánh Vy thuộc diện được xét tuyển thẳng vào đại học và giành học bổng toàn phần vào Trường ĐH FPT.

Trong kì thi Tuyển sinh THPT Quốc gia, Khánh Vy đạt 25,53 điểm cho ba môn Văn, Toán, Anh (toán: 7,5; văn: 8,75; Anh: 9,28). Điểm số này, cộng với 0,5 điểm vùng và 2 điểm ưu tiên giải Ba môn tiếng Anh tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia nên tổng số điểm Khánh Vy có được là 28,03 điểm.



Với tổng điểm 28,03, nữ sinh xứ Nghệ đủ điều kiện vào học tại bốn ngôi trường tên tuổi ở Hà Nội: Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại gia, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Đại học FPT. Cuối cùng, Khánh Vy quyết định theo học Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao Hà Nội.

"Em rất muốn được gắn bó lâu dài với ngoại ngữ, hơn nữa đó còn là ngôi trường chị gái em đã theo học. Ngành quan hệ quốc tế cũng là lĩnh vực em đam mê, muốn theo đuổi sau này. Theo học đúng chuyên ngành cùng với sự cố gắng, em sẽ có cơ hội làm việc trong đúng lĩnh vực mà mình yêu thích"- Khánh Vy từng chia sẻ với PLO trước đó về lý do lựa chọn Học viện Ngoại giao.

Cô tốt nghiệp bằng Giỏi khoa Quan hệ Quốc tế của trường Học viện Ngoại giao.



Khánh Vy của hiện tại. Ảnh: FBNV

Mới 22 tuổi nhưng Khánh Vy đã gắn bó với công việc truyền hình nhiều năm, cô tham gia giảng dạy tại các lớp đào tạo… Trước khi đến với Đường lên đỉnh Olympia, Khánh Vy cũng từng dẫn nhiều chương trình về tiếng Anh trên kênh VTV7 như "IELTS On The Go, Follow Us", "English in a minute", "8 IELTS". Điều đặc biệt, nữ sinh Nghệ An trở thành người dẫn chương trình bản tin thời sự quốc tế của VTC1 khi chưa tròn 18 tuổi.

Hiện tại, Khánh Vy sỡ hữu kênh Youtube với hơn 1,3 triệu người theo dõi. Fanpage Khánh Vy có hơn 1,6 triệu người theo dõi. Cô gái xứ Nghệ được biết đến với nhiều vai trò: Youtuber, Vlogger, MC, phiên dịch viên... Cô thường xuyên chia sẻ về những kĩ năng học, giao tiếng Tiếng Anh miễn phí cho mọi người.

Trong clip “50 điều mình làm được 10 năm qua” Khánh Vy từng chia sẻ: 19 tuổi cô đã mua được xe ô tô, mua đất tặng bố mẹ… Là nữ MC thuộc gen Z, nhiều người hâm mộ hi vọng Khánh Vy sẽ mang đến luồng gió mới cho Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Cùng ngắm một số hình ảnh của cô gái xứ Nghệ đa tài Khánh Vy:



Là MC thế hệ gen Z nhiều người hâm mộ đặt kì vọng Khánh Vy sẽ mang đến luồng gió mới cho chương trình. Ảnh: FBNV

