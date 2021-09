Đài Truyền hình Việt Nam vừa chính thức xác nhận, Khánh Vy sẽ là gương mặt mới cùng với Ngọc Huy dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Ê-kíp sản xuất đang ghi hình những số đầu tiên, bắt đầu lên sóng ngay từ Chủ nhật tuần này (26-9).



Khánh Vy và Ngọc Huy trong chương trình. Ảnh: VTV

Khánh Vy nổi tiếng trong giới trẻ với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" và thành tích học tập ấn tượng. Cô tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Trước đó, cựu nữ sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) cũng đạt 12 năm học sinh giỏi. Cô đã tốt nghiệp bằng Giỏi khoa Quan hệ Quốc tế của trường Học viện Ngoại giao.

Biệt danh của cô ra đời khi xuất hiện trong một clip vui đùa cùng bạn bè với nhiều thứ tiếng khác nhau: Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy, Việt.

Trước đó Khánh Vy đã là tham gia dẫn nhiều chương trình về tiếng Anh trên kênh VTV7 như IELTS On The Go, Follow Us, Crack’em up, English in a minute, 8 IELTS. Cô cũng đã xuất sắc lọt Tốp 5 hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards 2020.

Đường lên đỉnh Olympia đã bước sang tuổi 22 đã có nhiều thế hệ MC được khán giả đặc biệt mến mộ như nhà báo Tạ Bích Loan, nhà báo Tùng Chi, nhà báo Lưu Minh Vũ, Thanh Vân Hugo, MC Kiều Anh... và gần đây nhất là Diệp Chi.