Ngày 20-1, Á hậu Huyền My bay vào TP.HCM làm MC một sự kiện. Người đẹp diện thiết kế của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư thực hiện, giúp cô tôn sắc vóc gợi cảm. 7 năm đi qua từ thời điểm đăng quang, nhan sắc người đẹp ngày càng thăng hạng rực rỡ.



Á hậu Huyền My hội ngộ ca sĩ Thu Phương trong sự kiện ngày 20-1. Ảnh: NVCC

Tại sự kiện này, Huyền My hội ngộ Lệ Quyên, Thu Phương, Đông Hùng. Được gặp các anh chị vào những ngày cuối năm, Huyền My chào hỏi, hỏi thăm công việc của các anh chị.

Gần như cuộc thi nhan sắc nào khi kết thúc chung cuộc cũng sẽ có những tranh cãi. Nhưng có lẽ, Huyền My là trường hợp gây nhiều tiếc nuối nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam thời điểm đó. Sự duyên dáng, xinh đẹp và thông minh của Huyền My trong suốt hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2014 giúp cô chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ. Nhiều người cho rằng, Huyền My đáng được xướng lên ngôi vị Hoa hậu trong đêm thay vì tân Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Trái với dư luận ồn ào, cô gái 19 tuổi năm ấy hài lòng với quyết định của Ban giám khảo. Trở về từ cuộc thi, cô tiếp tục việc học và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện trước nay vẫn theo đuổi.



Huyền My đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 19 tuổi



Á hậu Huyền My của hiện tại

Bộ đôi Huyền My - Kỳ Duyên cũng là những người đẹp gây tốn nhiều giấy mực của báo chí truyền thông trong suốt năm đó và cả thời gian dài sau này. Vượt qua những lùm xùm dư luận, đi qua những vấp ngã, hai cô gái năm nào ngày càng trưởng thành hơn, sâu sắc hơn và đã có chỗ đứng nhất định trong showbiz Việt.

Trong dịp sinh nhật mới đây, Huyền My từng chia sẻ rằng cô biết ơn những gì mình đang có. Tuổi mới, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 chẳng mong gì cho bản thân, chỉ mong gia đình luôn nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, bình an. Đi qua những giông bão, cô chẳng còn thích những thứ ồn ào, chỉ muốn những gì bình yên nhất…

Những ngày cận Tết, Huyền My đang cố gắng hoàn tất sớm các công việc để có thể đón Tết cùng người thân.



Á hậu Huyền My bên gia đình

Theo tiết lộ, thông thường cô dành ít ngày dọn dẹp trang hoàng lại nhà cửa. Cô thích sắm sửa cây đào nhỏ để mang tới không khí Tết trong căn hộ của mình. Những năm trước, gia đình cô thường đi du lịch nước ngoài. Nhưng từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, cả nhà người đẹp dành thời gian quây quần bên nhau. Cô cũng hy vọng khán giả tuân thủ 5K để đón một cái Tết Nhâm Dần bình an, mạnh khỏe.