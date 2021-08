Tập 12 của The Heroes lên sóng với chủ đề Những câu chuyện chưa kể. Đây là tập mà các master cũng như chiến binh của mình có cơ hội bày tỏ những cảm xúc và chia sẻ những điều mà mình đạt được sau một thời gian cống hiến những màn trình diễn ấn tượng dành cho khán giả.



Mỹ Anh là nhân tố mới là đại diễn genz tiêu biểu tại The Heroes. Ảnh: BTC.

Mỹ Anh là một nhân tố mới lạ, một đại diện nổi bật của genz. Cô đến với đấu trường The Heroes với quyết tâm và sự tươi mới của người trẻ. Vừa là một ca sĩ trình diễn vừa là một Producer, Mỹ Anh khiến công chúng phải tò mò vì âm nhạc cô mang tới không chỉ vui miệng mà còn đầy cá tính.

Lần đầu tiên tham gia vào đấu trường âm nhạc dường như Mỹ Anh không hề có một sự nao núng và rất tự tin trong tất cả màn trình diễn của mình.

Mỹ Anh cho thấy sự sáng tạo và cá tính âm nhạc qua mỗi màn trình diễn. Ảnh: BTC.

Chào sân với Got you - bản nhạc đầu tiên trong sự nghiệp Mỹ Anh đã thể hiện được ngay cá tính âm nhạc riêng biệt khiến ban giám khảo cũng như các master cực kỳ thích thú.

Bước sang vòng 2, Mỹ Anh đã phối lại ca khúc Công chúa bong bóng và Cô gái Trung Hoa hoàn toàn mới lạ với sự hỗ trợ của G-Ducky khiến cho cô nàng một lần nữa không chỉ gây được ấn tượng mạnh với ban giám khảo mà cả những thế hệ công chúng ở những lứa tuổi khác nhau.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận được những lời khen của khán giả, Mỹ Anh cho biết: “Hạnh phúc và cũng lúng túng không biết nói gì. Vì thế em muốn gửi thật nhiều tình yêu và một lời cảm ơn chân thành nhất đến với tất cả mọi người”.

Ở vòng 3, Mỹ Anh tiếp tục chơi đùa với âm nhạc và thể hiện những cảm xúc đơn sơ của bản thân thông qua ca khúc Yên- một sáng tác mới toanh và lần đầu tiên được trình diễn. Tư duy âm nhạc của Mỹ Anh đã được thể hiện qua ca khúc Yên đầy xúc cảm.

Mỹ Anh và master Khắc Hưng đã làm nên cú nổ lớn với ca khúc Real love và rất được khán giả đón nhận. Ảnh: BTC.

Tại vòng 4, Mỹ Anh cùng master Khắc Hưng làm một cú nổ lớn với Real love, thêm một chút cá tính âm nhạc của bản thân cũng như sự tươi mới của thế hệ trẻ và không bất ngờ khi ca khúc tiếp tục phổ biến trên các mạng xã hội.

Mỹ Anh đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi màn kết hợp của mình và master Khắc Hưng được khán giả vô cùng yêu thích và trending ở nhiều nền tảng âm nhạc đặc biệt là trong tốp 100 của Apple Music.

Nói về hành trình sắp tới, Mỹ Anh chia sẻ: “Em đã chuẩn bị tất cả những vòng còn lại khá là kỹ, em đã thử nghiệm được rất là nhiều những thể loại âm nhạc đa dạng hơn và dù thế nào đi nữa em vẫn sẽ cố gắng hết sức mình.

Thời gian này cũng đang rất là khó khăn em muốn chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khoẻ dù phải thi online hay có cơ hội được thi thế nào đi nữa thì chúng ta - các thí sinh và producer hãy chiến hết mình để khán giả có những Chủ nhât thật vui”.

Màn trình diễn ca khúc Tonight you belong to me của Mỹ Anh cùng mẹ Mỹ Linh và bố Anh Quân tại nhà. Nguồn: Youtube Viva Network .

Không chỉ vậy, điều khiến fan phấn khích hơn nữa là màn chơi nhạc cụ tại nhà và hát cùng bố mẹ của Mỹ Anh.

Nữ ca sĩ 10X đã cùng mẹ Mỹ Linh trình diễn ca khúc Tonight you belong to me. Cô nàng còn phổ diễn kỹ năng chơi guitar bass thuần thục bên cạnh tiếng guitar của bố là nhạc sĩ Anh Quân.

Mỹ Anh chơi đàn bass, hát cùng gia đình ca khúc Tonight you belong to me. Ảnh: Chụp màn hình.

Giai điệu hoài niệm và giọng hát mộc mạc nhanh chóng chiếm cảm tình từ khán giả. Lối nhấn nhá RnB đương đại của Mỹ Anh càng thêm nổi bật với sự quyện bè ăn khớp hài hoà.