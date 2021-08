Theo chia sẻ từ gia đình nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, nam nghệ sĩ bị đột quỵ vào ngày 17-8. Sau khi được các y bác sĩ cấp cứu, hiện ông đã trải qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện Quân Y 175, TP.HCM.



Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Ảnh: FBNV.

Nhà báo Nguyễn Công Khế - người bạn thân của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã chia sẻ về tình hình sức khoẻ của nam nghệ sĩ trên trang cá nhân: “Tin mới nhất chiều nay, tình trạng bệnh của anh có tiến triển tích cực và bác sĩ điều trị cho biết đã được kiểm soát tốt hơn”.

Tuy nhiên, cũng có nhiều thông tin cho rằng nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nhập viện do nhiễm COVID-19 nhưng phía gia đình ông đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn này.

Được biết, trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn mắc khá nhiều bệnh lý nền và từng phẫu thuật ghép thận nên sức đề kháng của nam nghệ sĩ thấp hơn người bình thường.

Vào cuối tháng 7, ông đã có đêm diễn đầy cảm xúc tại sân bệnh viện dã chiến số 3, thành phố Thủ Đức. Tại đây, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã trình diễn nhạc phẩm “Quê hương” trước gần 10.000 bệnh nhân F0 đang điều trị COVID-19 và các y bác sĩ của bệnh viện.

Buổi biểu diễn này nằm trong khuôn khổ các hoạt động ý nghĩa của đội tình nguyện viên gồm nhiều nghệ sĩ do biên tập viên MC Quỳnh Hoa – Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM đứng ra điều phối.

Trước khi nhập viện cấp cứu do đột quỵ một ngày, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn vẫn cập nhật thông tin trên trang cá nhân và chia sẻ câu chuyện về việc một cửa hàng kinh doanh băng đĩa in lậu nhiều CD ca nhạc của anh để bán ngoài thị trường. Trong đó có CD “Quê hương” được in rất công phu và mong mọi người lên tiếng để khán giả không bị lừa mua phải những sản phẩm băng đĩa lậu này.

Cuối tháng 7 vừa qua, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn gây xúc động khi biểu diễn nhạc phẩm ‘Quê hương’ tại bệnh viện dã chiến ở TP.HCM - Ảnh: FBNV.

Đến tối 19-8, An Trần - con gái của nam nghệ sĩ đã chia sẻ và gửi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tình hình sức khoẻ của ông.

“Con xin thay mặt cho ba, mẹ, anh hai và toàn thể gia đình gửi lời cảm ơn đến tất cả những người bạn của gia đình và những người hâm mộ, yêu quý ba con. Cảm ơn tất cả những lời cầu nguyện, những lời chúc và những lời hỏi thăm, an ủi của mọi người. Cảm ơn tất cả các bác y, y tá và những người đang chăm sóc cho ba con.

Ba Tuấn đã được cấp cứu kịp thời và hiện đang điều trị bệnh ở trong bệnh viện. Ba đã qua được cơn nguy kịch. Hiện giờ mẹ con là người duy nhất trong gia đình ở bên cạnh bố để chăm sóc và theo dõi cho bố, nên mẹ con không có đủ điều kiện và thời gian để trả lời những tin nhắn và cuộc gọi của mọi người. Mong mọi người hiểu và thông cảm.

Và nhân đây con cũng muốn đính chính là có những bài báo, bài viết đăng tin sai sự thật. Mọi người chỉ nên đọc tin từ những bài báo chính thống hoặc từ phía gia đình thôi ạ.

Một lần nữa, con cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Con ở xa nhà cả một vòng trái đất nên tất cả những gì con làm được là cầu nguyện cho ba thôi”- An Trần bày tỏ.