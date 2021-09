Cụ thể, Noo Phước Thịnh chia sẻ rằng: “Noo xin gửi một lời xin lỗi chân thành đến khán giả và mọi người yêu thương mình về phát ngôn vừa qua”.

Trước đó, vào ngày 3-9, Noo Phước Thịnh đăng dòng trạng thái gây tranh cãi. Cách chơi chữ khiến nhiều người hâm mộ thấy phản cảm vì dễ gây hiểu nhầm liên quan đến tình dục. Fan của Noo Phước Thịnh đa phần là người trẻ. Trước nay, trong mắt người hâm mộ, nam ca sĩ luôn gắn với hình ảnh chỉ chu, nghiêm túc. Bởi vậy dòng trạng thái vừa qua khiến nhiều người phản ứng “vui thôi đừng vui quá”.



Noo Phước Thịnh. Ảnh: FBNV

“Cũng nhờ vào sự cố mà mình cảm nhận được sự kỳ vọng và yêu thương của khán giả dành cho một Noo Phước Thịnh với hình ảnh sạch sẽ và chỉn chu ... Một lần nữa xin lỗi mọi người”- giọng ca Gạt đi nước mắt bày tỏ thêm.

Noo Phước Thịnh sinh năm 1988. Anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi những ca khúc: Cause I Love You, Gạt đi nước mắt, Hạnh phúc thoáng qua, Lặng thầm, Thương em là điều anh không thể ngờ, I'm still loving you,Chạm khẽ tim anh một chút thôi… Fanpage của nam ca sĩ có hơn 3,4 triệu người theo dõi. Trang cá nhân của anh dù ít khi chia sẻ nhưng vẫn có gần 1 triệu người theo dõi.

Như PLO đã thông tin, Bộ VH-TT&DL đang hoàn thiện dự thảo Quy tắc ứng xử chung của nghệ sĩ. Văn bản này đã được gửi các cơ quan chức năng và 6 đơn vị trực thuộc Bộ gồm: Hội Điện ảnh, Hội Mỹ thuật, Hội Nghệ sĩ múa, Hội Nghệ sĩ sân khấu, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Hội Nhạc sĩ để để nghị tham gia góp ý xây dựng cho dự thảo.

Nội dung bộ quy tắc bao gồm quy tắc ứng xử chung: quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp, với đồng nghiệp, quy tắc ứng xử đối với khán giả, công chúng, quy tắc ứng xử trong hoạt động xã hội, quy tắc ứng xử trên báo chí, truyền thông và trên mạng xã hội. Đối với với khán giả, công chúng, nghệ sĩ phải tôn trọng công chúng, khán giả, tận tâm lao động, sáng tạo nghệ thuật phục vụ nhân dân, đất nước.

Dự thảo quy định nghệ sĩ phải tuân thủ quy định của pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Hành vi ứng xử (lời nói, hình ảnh, trang phục, lối sống…) phù hợp với các giá trị đạo đức xã hội, truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc...