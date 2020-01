Phương Trinh Jolie đang yêu Lý Bình?

Chương trình Giải mã tri kỷ tập 49 với sự xuất hiện của cặp đôi đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình. Ảnh: TRẦN HUY TUẤN



Cả Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã gắn bó với nhau hơn một năm và hợp tác trong nhiều sản phẩm, Lý Bình vừa là đạo diễn vừa là diễn viên trong các MV của Phương Trinh Jolie như Nobody Like You.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình nói gì về nghi vấn đang yêu nhau. (Nguồn: THVL1/YouTube)



Những hình ảnh tình tứ của cặp đôi khi chăm sóc nhau trong hậu trường các sự kiện đã dấy lên tin đồn yêu đương giữa hai nghệ sĩ.





Phương Trinh Jolie và Lý Bình một mực phủ nhận.

Phương Trinh và Lý Bình từng khẳng định họ có mối quan hệ bạn bè thân thiết, không phát sinh quan hệ tình cảm. Ảnh: TRẦN HUY TUẤN