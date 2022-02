“Hiện tại, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang tập trung thời gian và sự chuẩn bị cho show diễn tại Hội trường Thống Nhất vào ngày 7-5 tới. Hứa hẹn sẽ là show đặc biệt và hoành tráng. Do đó, anh không thể tham gia đêm nhạc của ca sĩ Lệ Quyên như dự kiến ban đầu”- đại diện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói với PLO trưa nay, 18-2.



Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên ăn ý trên sân khấu. Ảnh: FBNV

Trước đó, giọng ca “Đừng gọi anh là anh trai” có chia sẻ về chương trình âm nhạc của ca sĩ Lệ Quyên tại Đà Lạt vào tháng 3-2022 và sự xuất hiện của mình tại đây. Đều sở hữu chất giọng khàn đặc biệt, độc lạ, sự tái ngộ của cặp “tình nhân” ăn ý trên sân khấu Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên nhận được sự chờ đón của đông đảo người hâm mộ âm nhạc.

Nhiều người chia sẻ mong ước được nghe lại những bản tình ca của cặp đôi này: Con đường xưa em đi, Thôi anh hãy về, Tình đời, Người đi ngoài phố…

Tuy nhiên, mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng cho biết anh không thể có mặt trong show diễn của ca sĩ Lệ Quyên người em thân thiết vào tháng 3 này như dự kiến. Anh xin lỗi Lệ Quyên và hẹn ngày gặp lại cô trong dịp khác.

“Trước đó, Hưng có share về chương trình và sự xuất hiện của mình tại Đà Lạt vào tháng 3-2022 trong đêm nhạc của cô em Lệ Quyên. Hưng cũng lên list bài hát, tính cách dựng bài hết trơn rồi nhưng khi lên làm việc với đạo diễn của show thì Hưng quyết định có một sự thay đổi lớn, hi vọng các fan của mình sẽ vui và chờ đón hơn nữa.

Đó chính là Hưng cùng đạo diễn và ê-kíp The Show Vietnam ấp ủ làm luôn một đêm diễn riêng cho Hưng tại Hội trường Thống Nhất vào tháng 5-2022. Hưng muốn sự xuất hiện của Hưng phải thật chỉn chu, đặc biệt và không phụ sự mong đợi của những người yêu thương mình nên Hưng sẽ tung hoành trong show riêng của mình nha. Do đó Hưng xin cáo lỗi với khán giả vì không xuất hiện tại The Show ở Đà Lạt 5-3 sắp tới”- Đàm Vĩnh Hưng trải lòng.

Nhiều người hâm mộ chia sẻ sự tiếc nuối khi không thể nghe anh cùng Lệ Quyên song ca trong không khí se lạnh bảng lảng hơi sương của Đà Lạt.