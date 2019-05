“Đại tiệc nghệ thuật 5 sao” trên đỉnh Bà Nà

Ngày 31-5, trên đỉnh Bà Nà, Đà Nẵng show nghệ thuật mang tầm quốc tế với tên gọi “Vũ hội Ánh Dương” đã diễn ra cực kỳ hoành tráng.

Những màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao, kịch bản ly kỳ hấp dẫn… được giới chuyên môn nhìn nhận đây như một “đại tiệc nghệ thuật 5 sao” đúng nghĩa.



“Vũ hội Ánh Dương” kể cho khán giả nghe về một câu chuyện siêu thực có tên gọi “Miền đất ánh sáng” bằng ngôn ngữ của vũ đạo, âm nhạc, thời trang và vô số những loại hình nghệ thuật đặc sắc như nhào lộn, ảo thuật, tung hứng, cà kheo…



Vũ hội Ánh dương với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước biểu diễn. Ảnh: HÀ HẢI.

Vũ hội được xây dựng dựa trên sự tích bánh chưng Bánh Dày trong kho tàng truyện cổ Việt Nam.

Tham gia “Vũ hội Ánh dương” đều là những gương mặt xuất sắc bậc nhất trong làng giải trí trong nước và quốc tế, như: Tổng đạo diễn – “phù thủy sân khấu” Phạm Hoàng Nam; Giám đốc âm nhạc– nhạc sỹ nổi tiếng Huy Tuấn; Biên đạo chính Hani Abaza – từng làm biên đạo và biểu diễn ở Disney Land, Cirque Du Soleil, So You Think You Can Dance (Vietnam, Canada, Mỹ); Biên đạo Sabra Johnson – nhà vô địch So You Think You Can Dance (Mỹ); Chuyên gia sản xuất, quản lý và vận hành show Cara Volchoff; Nhà thiết kế thời trang Tom Trandt - Top 15 nhà thiết kế trẻ tài năng thế giới được vinh danh và nhiều tên tuổi trẻ tài danh khác.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết : “Với sự đầu tư công phu, hội tụ của những tên tuổi lớn của giới nghệ thuật trong nước và quốc tế, chúng tôi tin rằng “Vũ hội Ánh Dương” sẽ là “thỏi nam châm” mới thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Bà Nà Hills nói riêng và Đà Nẵng nói chung".



Các nghệ sĩ biểu diễn. Ảnh: HH.

Theo ông Thơ thì chương trình nghệ thuật đặc sắc này sẽ góp sức làm nên thành công cho mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2019). Đồng thời tạo nên một thương hiệu mới của du lịch Đà Nẵng mà du khách quốc tế không thể bỏ qua, giống như cách mà Cầu Vàng hay DIFF đã làm được.

"Đây sẽ là những nền tảng vững chắc để thành Đà Nẵng vươn lên trở thành trung tâm du lịch của quốc tế như kỳ vọng”, ông Thơ nói.

Trong khi đó, ông Dương Thế Bằng (Chủ tịch Sun Group khu vực miền Trung, đơn vị tổ chức) chia sẻ: “Với Vũ hội Ánh Dương, chúng tôi mong muốn không chỉ tạo nên một show nghệ thuật đẳng cấp quốc tế để người Việt Nam có thể được thưởng thức những tinh hoa của giá trị thế giới ngay tại đất nước mình. Kỳ vọng tạo nên một sản phẩm du lịch giải trí tiêu biểu, một niềm tự hào mới cho du lịch Đà Nẵng nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung”.

Được biết, “Vũ hội Ánh Dương” bắt đầu từ ngày 31-5-2019 đến hết 30-9-2019, với 2 suất diễn mỗi ngày từ 10 giờ 30 và 14 giờ 40. Đây cũng là một trong những sự kiện đồng hành mở màn đầy ấn tượng cho Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 sẽ chính thức khai mạc vào tối 1-6-2019.