John Cena trở thành bảo mẫu trong siêu phẩm hài 'Đùa với lửa'

Trailer Đùa với lửa (Playing With Fire):

Siêu sao phim hài – hành động John Cena sẽ thủ vai Jake Carson - đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, cực kì nghiêm túc trong công việc. Khi vụ cháy rừng xảy ra và ngày càng lan rộng, đội cứu hỏa tinh nhuệ lên đường thực hiện nhiệm vụ giải cứu ba anh chị em đang mắc kẹt trong một căn nhà.



Không thể xác định vị trí của cha mẹ chúng, cả đội bỗng trở thành những người giữ trẻ “bất đắc dĩ”. Đây có lẽ là thử thách khó khăn nhất mà họ chưa từng được đào tạo qua bất kì lớp huấn luyện nào. Từ đây, ba chàng lính cứu hỏa nhận ra cả cuộc sống và công việc của mình sắp bị đảo lộn. Bởi lẽ họ sẽ học được một điều: những đứa trẻ cũng giống như đám cháy, chúng rất dữ dội và không thể lường trước.



Huyền thoại đô vật John Cena trong vai đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy



Trailer hãng Paramount vừa công bố tập trung vào những khoảnh khắc “khó đỡ” giữa hai “đội” người lớn và trẻ em khi sống chung với nhau. Đội của Jake sẽ phải làm quen với cô chị cả ương bướng, cậu anh hai hiếu động và bé út cực đáng yêu.

Ba đứa trẻ liên tục xoay ba chú lính cứu hỏa “như chong chóng” khi bày trò nghịch ngợm và không chịu nghe theo lời dặn. Mặc dù ban đầu giữ thái độ nghiêm khắc nhưng ba bảo mẫu cũng dần phải “thả lỏng” và hòa vui cùng cực thoải mái.



Đội người lớn, những chú lính cứu hỏa bất đắc dĩ phải trở thành “bảo mẫu”





Đội trẻ em: cô chị cả ương bướng, cậu anh hai hiếu động và bé út cực đáng yêu





Những màn “cười ra nước mắt” của siêu sao John Cena với lũ trẻ



Thủ vai nhân vật nam chính của bộ phim là John Cena – huyền thoại đô vật người Mỹ, siêu sao của sàn đấu WWE (World Wrestling Entertainment) với 25 lần giữ đai vô địch.

Bước vào thế giới giải trí Hollywood, tên tuổi của John Cena gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng như: Trainwreck, Daddy’s Home, Blockers, Bumblebee. Cena còn là người dẫn chương trình Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? (Are you smarter than a fifth grader?) của đài Nickelodeon. Vì vậy, anh luôn được đông đảo fan “nhí” hâm mộ và yêu mến.

Màn “tung hứng” của John Cena cùng các diễn viên kì cựu Keegan-Michael Key, John Leguizamo, Tyler Mane hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện hài hước đặc sắc với những pha “tấu hài” khó đỡ. Cùng sự “hợp tác” của ba bạn nhỏ đáng yêu Brianna Hildebrand, Christian Convery and Finley Rose Slater, những thử thách đang chờ đón biệt đội lính cứu hỏa này chắc chắn sẽ vô cùng thú vị.