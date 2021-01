Tối 6-1, tại Nhà hát TP.HCM diễn ra Lễ trao giải Ngôi sao xanh 2020: Gương mặt điện ảnh và truyền hình hôm nay.

Đêm gala nhằm tôn vinh những gương mặt điện ảnh, truyền hình đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong năm. Bên cạnh đó sáng lập ra một sự kiện thường niên uy tín về điện ảnh và truyền hình ở Việt Nam hiện nay.

Giải thưởng "Gương mặt Điện ảnh & Truyền hình hôm nay" (Face Of The Year Awards) do Kênh truyền hình TodayTV kết hợp với Tạp chí Thế giới điện Ảnh tổ chức.

Dàn sao "khủng" lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ khiến người hâm mộ thể rời mắt.



Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Ảnh: NGUYỄN TRÀ



Hoa hậu Lương Thùy Linh. Ảnh: NGUYỄN TRÀ



3 nàng hậu của Hoa hậu Việt Nam 2020 đọ sắc trên thảm đỏ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ



Chipu, nghệ sĩ đa tài khi thử sức và thành công với nhiều vai trò: diễn viên, ca sĩ...Ảnh: NGUYỄN TRÀ



Kaity Nguyễn của Tiệc trăng máu. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Diễn viên Kim Tuyến. Ảnh: NGUYỄN TRÀ





Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Ảnh: NGUYỄN TRÀ







Bộ 3 diễn viên Mắt Biếc. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Diễn viên Huỳnh Lập và NSX Hồng Tú. Ảnh: NGUYỄN TRÀ





Bộ ba nhí nhố của Nhà trọ Balanha. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Diễn viên Vân Trang. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

















Diễn viên, ca sĩ Kyo York. Ảnh: NGUYỄN TRÀ





Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương. Ảnh: NGUYỄN TRÀ



Katleen Phan Võ của Võ sinh đại chiến dịu dàng trên thảm đỏ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Diễn viên Tường Vi. Ảnh: NGUYỄN TRÀ