Hoa hậu Giáng My vừa chia sẻ lại những hình ảnh và kỉ niệm khi cô vào vai Hoàng Mai trong bộ phim Trái tim sám hối phát sóng trên VTV năm 2012.



Hoa hậu Giáng My và diễn viên Quốc Trường của 10 năm trước. Ảnh: FBNV

Đằng sau 33 tập phim là vô vàn những kỉ niệm đáng nhớ, với đoàn phim và đặc biệt với bạn diễn Quốc Trường. Hoa hậu Đền Hùng 1992 chia sẻ rằng với cô đó là thử thách rất lớn với người diễn viên khi sánh đôi cùng bạn diễn kém gần 20 tuổi.

Bộ phim gần 10 năm trước nhưng đã đề cập đến nhiều vấn đề xã hội, các mối quan hệ phức tạp đa nhân cách hiện nay. Hoàng Mai (Giáng My) vào nữ minh tinh màn bạc một thời được đàn em là một nghệ sĩ trẻ Lâm Huy (Quốc Trường) theo đuổi. Anh thua cô đến 10 tuổi. Tuy nhiên anh lại có một quá khứ ở quê nhà và mối quan hệ khá mập mờ với một người anh đồng tính từng giúp đỡ mình.

“Liệu mối tình của họ có thể vượt qua mọi thử thách chông gai, vượt qua được dư luận và khoảng cách tuổi tác hay không? Đối với My thì siêu khó ở ngoài đời. Kịch bản cho khoảng cách giữa hai nhân vật chính cách nhau 10tuổi. Nhưng khoảng cách của Giáng My và Quốc trường ở ngoài đời là gần 20 tuổi”- Hoa hậu Giáng My chia sẻ.



Quốc Trường, Giáng My trong bộ phim Trái tim sám hối. Ảnh: FBNV

Khi nhìn thấy Quốc Trường lúc đó mới ngoài 20, cô nói với Đạo diễn Xuân Cường (Hãng phim Giải phóng) xin thôi vì áp lực quá, cô lo sợ bạn diễn trẻ quá không biết diễn yêu đương làm sao. Lúc này đạo diễn Xuân Cường trấn an cô rằng cứ yên tâm bởi tuy còn trẻ tuổi nhưng Quốc Trường diễn chững chạc lắm.

“Cũng may Quốc Trường trong phim này cao ráo và da ngăm nên cũng không đến nỗi khoảng cách quá giữa hai chị em. Trong phim trông đẹp hơn những ảnh hậu trường mà báo chí đăng vì ảnh do hậu trường phim chụp và cũng không căn sáng và chỉnh sửa gì. Đây cũng là một thử thách rất lớn đối với người diễn viên khi sánh đôi với bạn diễn kém gần 20 tuổi”- Hoa hậu Giáng My nhớ lại.

Những bức ảnh của gần 10 năm trước được mỹ nhân Việt chia sẻ lại khiến nhiều người không khỏi bồi hồi thích thú. Giáng My của hiện tại vẫn khiến nhiều người ghen tỵ bởi vẻ đẹp không tuổi, cô có sự nghiệp riêng và cuộc sống vương giả. Quốc Trường của hiện tại không chỉ là mỹ nam của màn ảnh Việt mà còn có sự nghiệp kinh doanh riêng, nhiều người ngưỡng mộ.

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh của Giáng My cùng các bạn diễn được Hoa hậu Đền Hùng chia sẻ:



Trong phim, hai diễn viên chỉ hơn kém nhau 10 tuổi



Nhưng thực tế Giáng My hơn Quốc Trường gần 20 tuổi



Nhưng vẻ đẹp không tuổi của Giáng My cùng kinh nghiệm diễn xuất của cả hai khiến cô và bạn diễn ăn ý



Vẻ đẹp Giáng My khiến bao người say đắm



Giáng My và Cao Minh Đạt trong bộ phim "Khi người ta yêu"



Giáng My và Quyền Linh



Đạo diễn Lê Dân (phải) cùng Giáng My trong cái nắng đổ lửa của miền Trung



Giáng My chia sẻ rằng một trong những bộ phim quay vất vả nhất chính là bộ phim lịch sử mà M vào vai Phụng Càn hoàng hậu.



Bạn diễn ăn ý của Giáng My chắc chắn không thể không nhắc tới cặp đôi Lý Hùng- Giáng My



Vẻ đẹp thanh tân của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My.