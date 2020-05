Baek Ah Yeon phát hành album đầu tiên sau khi rời JYP

Baek Ah Yeon đã chính thức trở lại đấu trường Kpop với một mini album và bài hát chủ đề cùng tên là Bittersweet.

Nữ ca sĩ đã có những chia sẻ rất thú vị về sản phẩm âm nhạc mới nhất thông qua ứng dụng phát trực tiếp, trò chuyện cùng người hâm mộ.

Baek Ak Yeon trở lại với album đầu tay của mình sau khi rời công ty giải trí JYP. Ảnh: KOREANINDO



Baek Ak Yeon gần đây đã hoàn thành việc quay một video âm nhạc cho lần trở lại lần này của mình sau khoảng hai năm vắng bóng.

Hiện Baek Ak Yeon đang trong giai đoạn cuối cùng để chuẩn bị phát hành album. Việc nữ ca sĩ Baek Ak Yeon trở lại lần này sẽ đánh dấu việc phát hành album đầu tiên của mình kể từ khi cô rời JYP Entertainment vào tháng 9-2019.

Baek Ak Yeon đã từng chia sẻ rằng cô không phải là trường hợp duy nhất chưa nhận được sáng tác của Park Jin Young.

Trước đây, âm nhạc của các nghệ sĩ như Wonder Girls, 2PM, Miss A vốn do một tay JYP phụ trách. Tuy nhiên, kể từ sau đợt đổi mới bộ máy điều hành công ty, JYP tỏ ra rất thận trọng trong việc giao ca khúc của mình cho các nghệ sĩ mới.

Mỗi bài hát muốn được chọn làm ca khúc chủ đề đều phải trải qua một vòng kiểm duyệt gắt gao cũng như nhận được đa số phiếu bầu chấp thuận từ hội đồng nghệ thuật của công ty. Do đó, mãi đến gần đây Got7 và Twice mới được JYP trao cho hai ca khúc do đích thân ông sáng tác.

Sự trở lại lần này của Baek Ak Yeon sẽ là cột mốc sau hai năm vắng bóng. Ảnh: KOREABOO



Baek Ah Yeon là ca sĩ, nhạc sĩ người Hàn Quốc và do công ty Eden entertainment quản lý. Cô được người hâm mộ biết đến là một trong ba thí sinh tài năng nhất của chương trình Kpop Star mùa đầu tiên.