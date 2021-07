Bản thân Ranko rất ghen tị với Tomo và Branka vì họ là chị em và được giúp đỡ bởi Edita, người góa phụ giàu nhất trong thị trấn. Bà Edita cũng là chủ nhân của cha mẹ Tomo và Branka, đồng thời là người tình bí mật của cha Tomo.

Từ giây phút đó, Ranko và Tomo như oan gia từ thuở thiếu thời. Thế nhưng, cả hai không biết rằng mình là anh em cùng cha khác mẹ vì Ranko ra đời ngoài ý muốn từ mối quan hệ giữa người cha quá cố của Tomo và Edita lập dị.

Trước đó, cha mẹ Tomo làm việc tại điền trang của Edita trẻ trung, xinh đẹp và người chồng già giàu có nhưng lạnh lùng. Bởi thế, Edita cảm thấy cô đơn và không hạnh phúc nên đã lén lút yêu cha Tomo. Cuộc tình vụng trộm ấy làm Edita có thai cùng lúc với mẹ Tomo.



Edita vì cảm thấy cô đơn và không hạnh phúc nên đã lén lút yêu cha của Tomo. Ảnh: THVL

Điều đó khiến cho người cha quá cố của Tomo phải đấu tranh tư tưởng và lựa chọn. Cuối cùng ông quyết định ở lại cùng vợ và gia đình (con gái Branka và Tomo sắp sửa chào đời), song song đó ông cũng chấm dứt mối tình sai trái này với Edita.

Dù vô cùng đau khổ nhưng Edita vẫn quyết định sinh con. Chồng của Edita, với sự giúp đỡ của người hầu Vera, đã thuyết phục Edita rằng đứa trẻ sinh non và đã chết. Cô thương tiếc đứa con đã mất mà không hề hay biết còn của mình còn sống.

Sau đó, họ đem đứa bé để ở cổng trại mồ côi, sau này chính là Ranko. Về phần Vera, cô là nhân chứng duy nhất của câu chuyện tình ngang trái này cũng đã rời khỏi thị trấn nên sự thật bị chôn dấu.





Vài năm sau, bất chấp lời hứa, đôi tình nhân vụng trộm là Edita và cha Tomo lại “ngựa quen đường cũ” nhưng lần này kết thúc trong bi kịch. Ba mẹ Tomo chết vì tai nạn xe hơi sau một cuộc cãi vã kịch tính khi mẹ Tomo phát hiện ra chuyện ngoại tình. Từ đó, Tomo và Branka trở thành trẻ mồ côi.

Hai đứa trẻ mồ côi cùng cha khác mẹ Ranko và Tomo lớn lên như thế nào? Cuộc sống đã biến họ thành con người ra sao sẽ được chuyển tải thật ly kỳ và hấp dẫn trong bộ phim này.



Những đứa trẻ bị bỏ rơi vì cha mẹ ngoại tình. Ảnh: THVL

Vì Yêu là một bộ phim phản ánh chân thực về gia đình, tình yêu và danh dự, cũng như những hỷ nộ ái ố của mỗi người trong cuộc sống thường nhật. Câu chuyện là sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại nhằm phản ánh thực tế bối cảnh xã hội Croatia đa dạng về sự giàu có, nghèo đói, tham nhũng, thất nghiệp.

Phim khiến người xem có thể liên tưởng đến mình như một phần trong đó. Các nhân vật được xây dựng với những cá tính mạnh mẽ. Hàng loạt xung đột giữa họ cũng như các cuộc đấu tranh nội tâm mãnh liệt cùng tình huống khó xử bên trong của mỗi nhân vật được dựa trên sự tương phản giữa thiện và ác.

Bộ phim Vì Yêu được phát sóng vào lúc 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 17-7 trên kênh THVL1.