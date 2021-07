Clifford The Big Red Dog (tựa Việt: Clifford chú chó đỏ khổng lồ) sẽ mang đến câu trả lời cực kỳ dễ thương và sống động qua cuộc phiêu lưu tràn đầy niềm vui và cảm xúc.

Trailer chính thức giới thiệu cô bé tám tuổi Emily Elizabeth tốt bụng và đáng yêu nhưng khó hòa nhập tại trường lớp. Mẹ vắng nhà, Emily bầu bạn cùng người chú vui tính Casey.



Emily cùng chú Casey nhận nuôi Clifford tại một tiệm cứu hộ thú cưng ma thuật.

Nhưng chỉ sau một đêm, tình yêu của Emily đã khiến cho chú chó nhỏ nằm vừa lòng cô bé thoắt biến hóa thành ngoại cỡ.

Khán giả, đặc biệt là hội yêu thú cưng sẽ "tan chảy” khi thưởng thức trailer tràn ngập những khoảnh khắc cực kì dễ thương. Tuy to xác bất thường nhưng Clifford vẫn chỉ là một chú chó nhỏ vô tư, ham chơi, chưa biết nghe lời khiến Emily và Casey nhiều phen hú hồn.



Chú chó Clifford khổng lồ nhưng mang tâm hồn trẻ con.

Để thực hiện các cảnh quay tại bối cảnh thực, một mô hình có chiều cao hơn ba mét được hai nhân viên điều khiển bằng tay sẽ thay thế Clifford hiện diện trên hiện trường.

Clifford chú chó đỏ khổng lồ được chỉ đạo bởi đạo diễn Walt Becker, người đứng sau thành công của Alvin and The Chipmunks: The road trip.

Trailer bộ phim Clifford chú chó đỏ khổng lồ. Nguồn: Youtube

Bộ phim Clifford chú chó đỏ khổng lồ dự kiến khởi chiếu ngày 17-9 nếu tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát.