THÔNG TIN CASTING Bộ ba An – Cò – Xinh thế hệ mới sẽ có dáng vẻ như thế nào? Thông tin casting được nhà sản xuất thông báo như bên dưới: 1. An: Nam 10 -12 tuổi Một cậu bé sinh ra và lớn lên ở thành thị. Sáng dạ và thông minh, có khả năng quan sát tình huống tốt. Ham tìm tòi học hỏi cái mới nên cậu thích nghi nhanh với hoàn cảnh sống thay đổi liên tục. An không né tránh khó khăn hay nỗi sợ hãi mà dũng cảm đối diện để vượt qua nó. Sợ rắn - An học bắt rắn, sợ nước – An học bơi… dần dà cậu có thể trèo cây, cưỡi trâu, trượt mông như một đứa trẻ miền quê Nam bộ thực thụ. 2. Cò: Nam 10 -12 tuổi Mồ côi mẹ, sống với cha làm nghề bắt rắn nên Cò sớm trở thành một đứa trẻ gan dạ, nhanh nhẹn. Thân hình rắn rỏi, nước da bánh mật và có khả năng bắt rắn và bắn ná rất tốt. Tính cách có phần tinh nghịch, thích thể hiện là đàn anh, đôi khi tị nạnh với An nhưng rất tốt bụng, hết lòng vì bạn bè. Cò là người bạn đồng hành giúp An hoà nhập cuộc sống mới. 3. Xinh: Nữ 9-10 tuổi Có khuôn mặt đẹp (hơi ốm không bầu bĩnh), mắt sáng, tóc búi theo kiểu con nhà võ, dáng người hoạt bát lanh lợi. Ngây thơ đáng yêu. Tính cách mạnh mẽ tự lập do theo cha mãi võ mưu sinh từ nhỏ. Xinh có khả năng múa đao và nhào lộn rất điêu luyện.